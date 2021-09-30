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【教育雙減】專家建議高考改革 將英語改選考

社會熱點 11:35 2021/09/30

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教育雙減政策出台後，大刀闊斧地在教育培訓行業進行整改，近日內地教育部國際司原司長、中國駐美國大使館原公使銜參贊岑建君在一個論壇上表示，建議高考英語可改為選考。

岑建君28日在北京王府學校舉行的第六屆「新聚合」國際教育高峰論壇上，結合自身經歷發表了對教育減負的看法。他認為，落實「雙減」政策，一方面需要校內教育保證課堂教學質量；另一方面要做好考試改革，如將外語由高考必考科目，改為選考科目。

岑建君說：「從世界範圍來看，很多國家外語教學的目標很明確，要麽偏重日常交往，重視學生口語交流能力培養；要麽以收集數據信息為主，重視培養學生閱讀理解能力；要麽是培養國際化人才，聽說讀寫全面強調。我們今天的高考之下，把所有學生當國際化人才來培養，要求聽說讀寫樣樣會，這浪費了大量的時間和精力，效果卻不佳。」

對於英語變選考是否會對中國學習借鑒國際先進技術經驗產生不利影響，岑建君說，「這在我前面提到的按需選課、分類培養中有提到，即強調英語收集數據信息的功能。這類學生可以選擇適合自己需求的英語選修課。對這類學生主要註重讀和寫的培養，不必強調對說和聽的要求，也無需批評啞巴英語現象，他們的英語學習能滿足吸取國外信息的需求即可。」

內地教育部國際司原司長岑建君

【雙減政策】教育部：今年年底前完成校外培訓統一轉為非營利

北京落實「雙減」：小學上課不早於8時20分 不得設精英班

責任編輯：李冰琪

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