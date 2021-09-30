北京冬奧閉環管理 不面向境外觀眾售票

據央視新聞報導，週三（29日）國際奧委會主席巴赫主持召開國際奧委會執行委員會會議，審議北京2022年冬季奧運和帕運疫情防控政策。會議決定，北京冬奧會及冬殘奧會不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。 在防疫政策方面，對於參賽運動員疫苗接種僅強調「應接盡接」，其他人員若未接種或未完成全程疫苗接種，入境內地後需進行21天集中隔離觀察。

2022年北京冬季奧運會將於明年2月4日至20日舉行，這也是中國首次舉辦冬季奧運會。

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央視新聞指出，面對新冠疫情蔓延的不確定性，北京冬奧組委在與國際奧會、國際殘奧會共同研究討論後，確定北京冬奧將執行嚴格的疫苗接種政策。北京2022年冬奧會和冬殘奧會參賽運動員疫苗接種「應接盡接」。其他人員執行「二選一」政策，即抵達入境前14天完成全程疫苗接種者，入境後直接進入「閉環管理」（封閉式管理）；未接種或未完成全程接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。

實施封閉式管理

關於賽時「閉環管理」（封閉式管理）政策，時間從1月23日至冬殘奧會結束。閉環管理涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。所有參與者只能在冬奧會場地間活動，參加與本人訓練、比賽和工作等有關活動，並將使用冬奧會專用交通系統。此外，所有冬奧參與人員和工作人員都必須進行每日核酸檢測。

報導稱，鑒於目前全球新冠肺炎疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，為保證參賽各方安全，北京冬奧及帕運決定不向境外觀眾售票，僅面向大陸境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。

對於註冊賓客則貫徹非必要不來華原則。根據這一原則，國際奧委會執委會決定取消所有利益相關方的隨賓註冊類別。

早前英美歐洲等多國議員呼籲外交抵制北京冬奧，但迄今還沒有哪支運動隊伍正式宣布退出北京冬奧。

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責任編輯：袁瑋婧

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