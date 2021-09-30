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美歐貿易技術委員會登場 劍指中國應對不公平貿易

國情動向 11:53 2021/09/30

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美國和歐盟的新合作平台「美歐貿易和技術委員會（TTC）」，周三（29日）在美國匹茲堡舉行首次會議，雙方同意加強半導體供應鏈，並遏制非市場貿易行為，後者被指劍指中國。

會議由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國貿易代表戴琦（Katherine Tai），以及歐盟貿易主管東布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）和歐盟競爭事務執委維斯塔格（Margrethe Vestager）主持。

據路透報道，TTC聲明稿未提及中國，但指雙方將一同保護企業、消費者及勞工，免受不公平貿易行為損害，特別是來自非市場經濟體的不公平貿易行為，形容這些行為正在破壞全球貿易體系。

美欲施壓北京 歐盟透露有分歧

《華爾街日報》引述分析師稱，中國政府的經濟行為，包括行業補貼，就是該委員會成立的背後因素之一。歐洲一名高級貿易官員也稱，「我們知道這在很大程度上因為中國的行為」。

對於聯合聲明中為何沒有特別提到中國，歐盟的維斯塔格表示，該委員會正努力制定一項建設性的和積極的議程，透露會議對非市場經濟國家的問題上有分歧。

關稅戰現轉機？美重申美中貿易關係重要性

耶倫傳未來數月訪華 或晤劉鶴商貿易議題

美聯社指出，白宮認為這次會議是個機會，可以再次推動美歐之間協調合作，應對北京的脅迫和不公平貿易行為。消息人士說，美方本來預計會在會議後強調美歐將繼續努力合作，抵禦中國和其他國家不公平經濟行為。但尚不清楚歐洲方面有多大的興趣對北京施加更大壓力。

中國曾批評，美方大搞單邊保護主義和霸凌行徑，惡意挑起貿易戰，打壓中國企業，脅迫其他國家放棄與中國企業合作，嚴重違反國際經貿規則，背離公平競爭原則，破壞正常市場秩序，損害中國企業合法權益。促美糾正錯誤，切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

美英澳聯盟險令TTC破局 雷蒙多：沒討論印太

此外，美歐官員還討論到如何加強半導體供應鏈，加強出口管制和投資篩選，以保護敏感技術和數據。雙方還將開發和實施能夠保護私隱和人權的人工智能（AI）系統。又同意採取更一致的立場來監管全球科技巨頭。

值得注意，美英澳本月稍早宣布組成新的安全夥伴關係「AUKUS」，美國並決定向澳洲提供核潛艇技術，促使澳洲取消了與法國簽訂的400億美元潛艇合同，引發法國震怒，差點導致TTC會議破局。

外電引述雷蒙多表示，印太爭端不屬於TTC的任務範圍，會談亦無討論此議題。布林肯則說，美歐正非常緊密合作。

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責任編輯：林佩怡

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