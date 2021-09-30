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【珠海航展】美軍要讓中國空軍恐懼？解放軍司令：雲端見！

國情動向 13:01 2021/09/30

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【珠海航展】美軍要讓中國空軍恐懼？解放軍司令：雲端見！

第13屆中國航展（珠海航展）上，中國空軍副司令員王偉，不點名回應美國空軍部長近日聲言「要讓中國空軍恐懼」言論。王偉代表中國空軍表示：「只要你不害怕，就讓我們到雲端相見吧！」

中國空軍珠海航展指揮協調組組長、解放軍北部戰區司令員王偉，周三（29日）出席珠海航展新聞發佈會。王偉表示，本屆航展上，中國空軍殲-20、運-20、幾款新型無人機、特種作戰飛機、電子戰飛機，以及各種地面防空武器和新型雷達都集中亮相，充分展現了空軍戰略轉型的新成果。

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【珠海航展】中國航母隱形戰機來了!?「今年就能看到下代艦載機」

王偉指出：「中國空軍有能力、有信心保衛國家的安全，捍衛國家的統一，同時也能夠為世界和平作出貢獻」

王偉接著說：

「最近有一位大國空軍的，我的外國同行聲稱要讓中國空軍恐懼，我只能說，只要你不害怕，那就讓我們到雲端相見吧！」

【珠海航展】殲16D電子戰飛機曝光 美媒：強過美軍「咆哮者」

美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）8月向傳媒表示，自己任內要開發超前技術，「讓中國空軍恐懼」。

肯德爾又形容，自己一段時間以來對中國「癡迷」（obsessed），在思考中國軍事現代化會對美國國安意味甚麼。他表示，中國進度比自己預期中更快，美軍「有很多工作要做」。

對此，中國外交部發言人華春瑩8月回應：「肯德爾說要讓中國感到恐懼，我建議他去問問我們中國人民解放軍空軍同不同意！」

【珠海航展】期待已久！殲20換裝國產發動機表演 還有這些改進

【珠海航展】官方首曝殲20性能數據！霹靂15導彈射程達這個數

中國空軍新聞發言人申進科大校8月指出：「一不怕苦，二不怕死，這是中國軍人的座右銘。」

申進科稱，人民空軍從抗美援朝「空中拼刺刀」，到國土防空「近快戰法」打美軍U-2高空偵察機，再到新時代警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島巡航，飛了過去沒有飛過的航線、到了過去沒有到過的區域。「空軍官兵堅決捍衛國家空天安全、堅定維護國家發展利益，讓黨和人民放心。」

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責任編輯：連兆鋒

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