宣稱產品可無限發電受質疑 廣西科企堅稱1度電可變10度電

近日內地多地電力供應緊張，廣西南寧隆生達發電力科技有限公司卻宣布研發出一款「突破能量守恆定律」的電機組，稱該技術「不需要任何外力、不受任何外界干擾，只利用自身儲存電源啟動，就能源源不斷地發電和輸送電」，更指該技術獲國家專利局認證。該消息引發大量質疑，南寧市市監局周三（29日）指出，有關情況可能涉及虛假宣傳。受公眾大量質疑後，該公司表示此套技術還未應用，只有樣機，負責人承認虛假宣傳，但其仍堅稱自家產品能1度電發10度電。

廣西南寧隆生達發電力科技有限公司，官網顯示其成立於2018年，屬於國家高科技，國家新能源，高科技企業，專注於研發生產電容補償式自循環發電機組。上述專利發電技術是「一種電容補償式自循環發電系統」，可以「不燒煤，不燒油，不用風，不用太陽能，只用自己研發的零配件就能無限發電，已經完全突破了能量守恆定律，而是通過電子槓桿和機械槓桿的原理，達到無功補償自循環發電的效果」。該公司官網稱，這項技術是國內外首創，目前已獲得國家專利。

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涉虛假宣傳

據國家知識產權局官網信息顯示，「一種電容補償式自循環發電系統」於2018年8月8日申請，該專利目前仍處於審查階段，未獲正式的專利，而隆生達官網所顯示的專利編號，僅為申請編號而已。事件在網上引起熱議後，隆生達的官網已經關閉。

而該公司宣稱的公司背景也涉虛假宣傳，據天眼查APP顯示，該公司註冊資本100萬元人民幣，葉佔廣為大股東，持有84%股份，廣西自來電電力股份有限公司則持股10%。然而，該公司參保人數為0人，是一家成立時間僅有3年的小微企業，性質與其官網所稱的大相逕庭。

紅星新聞報道，29日上午，南宁市科技局高新分局及市场监管部门前往隆生达发公司进行了核查。南寧市科技局高新技術科工作人員稱，經屬地部門核實，該企業既非高新技術企業，也非科技型中小企業。它官網中提到的專利等，是否涉嫌虛假宣傳，市場監管部門已經在跟踪處理。

据新京报报道，9月29日，該公司負責人葉佔廣表示，在專利、國家高科技企業等方面存在虛假宣傳，但其仍堅稱自家產品能1度電發10度電。他表示： 「網上宣傳可能有些出入，公司官網可能又檢查不到位的地方，員工發錯我們也改了，雖然說電源源源不斷地發出來，但總體來說還是守恆的。」

葉佔光稱這是他們主要的項目，也是全球首創的項目。「通過電子槓桿和機械槓桿，把高速運轉的電動機帶動大發電機發電，我們不誇大。」 中國物理學會科普專家吳寶俊表示，該產品設計理念違背電荷守恆定律。

責任編輯：袁瑋婧

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