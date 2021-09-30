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【多地限電】官媒警告 冬季結構性缺電或更大範圍出現

國情動向 13:36 2021/09/30

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內地多地持續限電，官媒《經濟日報》刊文警告，冬季到來後，結構性缺電現象或在更大範圍出現，勢對生產生活帶來不利影響。

該篇刊在頭版的署名文章指出，8月以來，煤炭價格持續上漲，明顯推高火電企業的營運成本，令許多火電企業發電意願不足，再加上秋季停機檢修、電網維護等因素，一些地方出現結構性缺電狀況。此外，多個省份因未完成「能耗雙控」目標而主動限電，加劇電力供需失衡。

【多地限電】廣東明起調整電價 中煤協會：前景不容樂觀

【多地限電】發改委：有序增加煤炭進口 有能力保障溫暖過冬

文章提出，各地應密切跟蹤電力供需形勢變化，提前做好今冬明春電熱供需關係的研判分析，對可能出現的供需缺口做到心中有數，細化和滾動調整應急保供方案，千方百計、精打細算做好電、熱等民生商品的穩定供應。

同時，堅持全網「一盤棋」，加大餘缺調劑力度，在充分發揮跨區跨省通道輸送能力的基礎上，積極推進抽水蓄能電站和新型電化學儲能開發建設，加強應急備用和調峰電源能力建設，提高電力應急保障能力。

另一篇刊在該報的評論文章，指要增加可再生能源使用，並減過剩、落後和低效產能。而不搞「一刀切」，並不意味著一刀也不切。

責任編輯：林佩怡

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