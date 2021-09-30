  • 32°C
香港時間 : 2021930日 (四) 15:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地限電】3省成「食電大魔王」 發電最多的是這裏

國情動向 14:53 2021/09/30

分享：

【內地限電】3省成「食電大魔王」 發電最多的是這裏

內地加大力度推行節能減排政策，加上煤價高企打擊發電廠運作意欲，多個地區連日限電。國家統計局數據顯示，內地31個省區市之中，山東、廣東、江蘇三省耗電量最大，並且都超出省內發電量。相反，發電量最大的是內蒙古自治區，其耗電量亦遠遠低於發電量，手頭最鬆。

《第一財經》引述國家統計局數據報道，2020年，用電量最大的10個省區市，分別是山東、廣東、江蘇、浙江、河北、內蒙古、河南、新疆、四川、福建。

發電量前10名的省區市，則分別是內蒙古、山東、廣東、江蘇、四川、新疆、雲南、浙江、山西、河北。

單位：億千瓦時

山東、廣東、江蘇三個經濟大省，發電量在全國之中雖然已經算高，皆在5,000億千瓦時之上，然而他們用的電更多，全部超過6,000億千瓦時，山東、廣東更接近7,000億千瓦時。

官媒警告 冬季結構性缺電或更大範圍出現

俄媒：俄羅斯研究增加對中國的電力出口

內蒙古自治區發電量超過5,800億千瓦時，全國最多。區內用電量則只有3,900億千瓦時，意味超過3分1發電都輸出其他省區市。

事實上，內蒙古是煤炭資源大區，2020年全區煤炭產量10.01億噸，並向東北地區供煤1.4億噸。現在東北供電緊張、多地拉閘限電，內蒙古的煤炭可發揮關鍵作用。吉林省則提出，落實與蒙東煤礦中長期供煤協議，加大進口煤採購。派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合同。

內蒙古風力發電、太陽能發電也多，去年實現了煤炭產能、電力裝機、風電裝機、發電量、外送煤炭、外送電量6個全國第一。內蒙2020年火電裝機容量9,388萬千瓦，增長7.7%；水電裝機容量238萬千瓦，與上年持平；風電裝機容量3,785萬千瓦，增長29.7%；太陽能發電裝機容量1,176萬千瓦，增長22.2%。

廈門大學經濟學系副教授丁長分析稱，內蒙古煤炭產量大，建設了很多大型坑口電廠，大量煤炭資源挖出來後在發電廠就地轉化為電能再輸送出去。同時，內蒙古的面積很大，坐擁全國最大的清潔能源基地，近年來內蒙古的清潔能源大量供應到北京等地。

廣東調整電價 中煤協會：前景不容樂觀

限電限產下中國經濟添壓 宏觀政策轉向或看這時間點

零件供應商停產 iPhone 13要延遲出貨？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【多地限電】官媒警告 冬季結構性缺電或更大範圍出現
今日
【多地限電】官媒警告 冬季結構性缺電或更大範圍出現
宣稱產品可無限發電受質疑 廣西科企堅稱1度電可變10度電
今日
宣稱產品可無限發電受質疑 廣西科企堅稱1度電可變10度電
【多地限電】俄媒：俄羅斯研究增加對中國的電力出口
今日
【多地限電】俄媒：俄羅斯研究增加對中國的電力出口
【多地限電】廣東明起調整電價 中煤協會：前景不容樂觀
今日
【多地限電】廣東明起調整電價 中煤協會：前景不容樂觀
限電限產及疫情衝擊 中國9月官方製造業PMI報49.6陷收縮（第二版）
今日
限電限產及疫情衝擊 中國9月官方製造業PMI報49.6陷收縮（第二版）

你可能感興趣

【多地限電】官媒警告 冬季結構性缺電或更大範圍出現
今日 13:36
【多地限電】官媒警告 冬季結構性缺電或更大範圍出現
宣稱產品可無限發電受質疑 廣西科企堅稱1度電可變10度電
今日 13:25
宣稱產品可無限發電受質疑 廣西科企堅稱1度電可變10度電
【多地限電】俄媒：俄羅斯研究增加對中國的電力出口
今日 11:56
【多地限電】俄媒：俄羅斯研究增加對中國的電力出口
節能減排 電力 發電量 用電量 中國 廣東省 山東省 江蘇省 內蒙古自治區

下一篇文章

【多地限電】官媒警告 冬季結構性缺電或更大範圍出現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

岸田文雄將成日本下任首相 曾說首要任務是「應對中國」
岸田文雄將成日本下任首相 曾說首要任務是「應對中國」
孟晚舟事件後 華春瑩：中美還有大大小小的「刺」需拔出
孟晚舟事件後 華春瑩：中美還有大大小小的「刺」需拔出
限電是「國家在下一盤大棋」？央視斥亂帶節奏「低級紅高級黑」
限電是「國家在下一盤大棋」？央視斥亂帶節奏「低級紅高級黑」
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中國留學生遭美盤查逾50小時並遣返 華使館：嚴正交涉
中國留學生遭美盤查逾50小時並遣返 華使館：嚴正交涉
【珠海航展】殲16D電子戰飛機曝光 美媒：強過美軍「咆哮者」
【珠海航展】殲16D電子戰飛機曝光 美媒：強過美軍「咆哮者」