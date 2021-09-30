▲ 【內地限電】3省成「食電大魔王」 發電最多的是這裏

內地加大力度推行節能減排政策，加上煤價高企打擊發電廠運作意欲，多個地區連日限電。國家統計局數據顯示，內地31個省區市之中，山東、廣東、江蘇三省耗電量最大，並且都超出省內發電量。相反，發電量最大的是內蒙古自治區，其耗電量亦遠遠低於發電量，手頭最鬆。

《第一財經》引述國家統計局數據報道，2020年，用電量最大的10個省區市，分別是山東、廣東、江蘇、浙江、河北、內蒙古、河南、新疆、四川、福建。

發電量前10名的省區市，則分別是內蒙古、山東、廣東、江蘇、四川、新疆、雲南、浙江、山西、河北。

▲ 單位：億千瓦時

山東、廣東、江蘇三個經濟大省，發電量在全國之中雖然已經算高，皆在5,000億千瓦時之上，然而他們用的電更多，全部超過6,000億千瓦時，山東、廣東更接近7,000億千瓦時。

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內蒙古自治區發電量超過5,800億千瓦時，全國最多。區內用電量則只有3,900億千瓦時，意味超過3分1發電都輸出其他省區市。

事實上，內蒙古是煤炭資源大區，2020年全區煤炭產量10.01億噸，並向東北地區供煤1.4億噸。現在東北供電緊張、多地拉閘限電，內蒙古的煤炭可發揮關鍵作用。吉林省則提出，落實與蒙東煤礦中長期供煤協議，加大進口煤採購。派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合同。

內蒙古風力發電、太陽能發電也多，去年實現了煤炭產能、電力裝機、風電裝機、發電量、外送煤炭、外送電量6個全國第一。內蒙2020年火電裝機容量9,388萬千瓦，增長7.7%；水電裝機容量238萬千瓦，與上年持平；風電裝機容量3,785萬千瓦，增長29.7%；太陽能發電裝機容量1,176萬千瓦，增長22.2%。

廈門大學經濟學系副教授丁長分析稱，內蒙古煤炭產量大，建設了很多大型坑口電廠，大量煤炭資源挖出來後在發電廠就地轉化為電能再輸送出去。同時，內蒙古的面積很大，坐擁全國最大的清潔能源基地，近年來內蒙古的清潔能源大量供應到北京等地。

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責任編輯：連兆鋒