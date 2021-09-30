【中國PMI】第四季經濟或加速放緩 有分析稱明年需保5

在限電限產等衝擊下，中國宏觀經濟先行指標的官方製造業PMI，9月跌至49.6，為19個月來首次陷入萎縮區間。路透分析指出，局部疫情、原材料短缺、限電限產持續影響，中國經濟下行壓力加大，第四季經濟增速更恐加快放緩，甚至分析師擔憂「破4」，預計明年需要「保5」。

分析人士預計，穩增長在政策中的權重有望上升，建議多措並舉擴內需，做好大宗商品穩價保供、保持供應鏈穩定，並在疫情防控、能耗雙控和經濟發展等多目標中，尋找平衡點。

國家統計局公布，受高耗能行業景氣水平較低等影響，中國9月製造業PMI降至臨界點下，錄得49.6，較8月低0.5個百分點。財新9月中國製造業PMI則微幅反彈至50，不過回升力度有限。

「非典型滯脹」

中國物流信息中心的文韜稱，PMI放緩內在影響因素，主要是國內外需求增速趨勢性放緩，企業生產動力減弱，外在影響因素是能耗雙控，部分地區耗能較高的基礎原材料企業生產經營下降。

限電限產及疫情衝擊 中國9月官方製造業PMI報49.6陷收縮

9月財新中國製造業PMI回升至50 經濟下行壓力仍較大

中原銀行首席經濟學家王軍指出，企業生產經營活動全面由擴張進入收縮，中國經濟進入到一個前所未有的「非典型滯脹」時期。他解釋，一方面有明顯的增速放緩跡象，但還是正增長；同時也有明顯的物價上漲發生，但主要集中在上游原材料和工業品領域，因此是「非典型滯脹」。

值得注意，需求仍偏弱，國家統計局的調查顯示，小型企業中反映原材料成本高、資金緊張、市場需求不足的比重均超過4成，部分小型企業生產經營面臨多重困難。

第四季增速或破4

中國上半年GDP按年增長12.7%，但到第三季，7月下旬開始疫情多點散發，「零容忍」抗疫重創服務業和消費，8月除了出口意外亮麗，工業、投資和消費均遜預期。9月限電限產更為第三季增速投下陰影。

中泰金融國際研究部高級副總裁紀春華認為，未來限電問題或有所緩解，但整體不會改變PMI偏弱趨勢，料第三季經濟增速5.5%左右，第四季可能在5%以下。

王軍則預計，第三季增速破5%，第四季可能破4%，明年需要保5%。國家統計局將於10月18日公布第三季GDP數據。

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此前，路透引述麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊指出，在疫情散發、地產放緩和缺電等影響下，中國經濟數據或非常令人失望，預計10月中央政治局會議會有更多邊際寬鬆信號。

而中央12月會議更加重要，料會設定5%為明年經濟增長的底線目標。他指，明年中共二十大召開需要穩定，而且實現2035年GDP翻一番目標，也需要2021-2035年期間平均經濟增速在4.7%

責任編輯：林佩怡

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