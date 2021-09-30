【國慶假期】七天長假 這四條旅遊線路人氣旺

明天開始內地將迎來七天國慶長假，假期旅遊無疑是很多人的選擇。一家旅遊平台公佈的數據顯示，截至9月21日，通過旅遊平台預訂國慶景區門票的訂單量與去年同期相比增長超三成，周邊酒店的訂單占比高於去年同期。以下這四條旅遊線路在今年國慶假期最受歡迎。

一、去北京打卡環球影城

北京旅遊熱度升溫，去往北京的機票、酒店價格也隨之提升。此前一項中秋旅遊報告中數據顯示，中秋節期間北京進出港單程人均客單價為877元人民幣，同比去年增長約兩成。受北京環球影城熱度影響，首先大型主題樂園成為旅遊熱點，其次是山岳和古鎮，趁著秋高氣爽登高賞楓、古鎮賞秋遊被出遊者列入計劃。

9月14日0時，環球影城門票正式開售，10秒內即躍升旅遊平臺全球單景區銷量第一名，9月20日開園當日門票1分鐘內即售罄，3分鐘內預訂量破萬，30分鐘內環球影城大酒店房間售空。

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二、不出省 「城市度假」

隨著新冠疫情防控形勢好轉，近期旅遊市場利好信息頻出，8月20日前後，上海、湖北、河南、浙江、廣東、山東、四川、內蒙古、海南等多地發布通知，恢復跨省團隊旅遊及「機票+酒店」經營業務。

據天津日報報道，受防控防疫措施影響，，短途遊仍是國慶期間的主要出行方式，有超8成的旅客選擇出行距離300公里以內的地區。

數據顯示，今年國慶七天假期多數遊客將以本地周邊出遊方式過節。從景區類型來看，遊客主要以主題樂園、博物館、動物園、水族館、特色街區、城市公園等具有「城市度假」標誌的景區預訂為主，預訂占比權重達到近七成。

三、小眾五線城市成「新寵」

隨著旅遊者對小眾目的地進一步的探索，在疫情防控升級、周邊趨勢明顯的國慶黃金周，五線城市出現在消費者「新興旅遊視野」，「下五線」成為遊客長假探索旅遊的新方式。報告顯示，今年五線城市的預訂占比從去年的6%升至今年的12%。國慶五線「潛力股」目的地有：布爾津縣、康定、香格裏拉、喀什市、張掖、稻城、海西、中衛、克拉瑪依及林芝。例如，坐擁喀納斯國家級自然保護區、臥龍灣、吾木爾台墓，素有「童話邊城」美譽的布爾津縣，今年國慶的訂單量同比去年增長134%。

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四、親子遊火熱 「80後」「遛娃」積極

數據顯示，截至9月21日，國慶親子景區門票預訂量同比增長71%，「80後」國慶「帶娃」最積極，帶娃出遊訂單是「90後」的10倍。

隨著近兩年「酒店沉浸式度假」在一二線城市的親子家庭中逐漸風靡，「囤酒店」「宅酒店」也成為今年國慶親子家庭的主流選擇。截至9月21日，通過旅遊平臺預訂國慶親子酒店的訂單均價超過2019年同期。

隨著周邊遊趨勢越來越明顯，旅遊市場也湧現出一批新鮮「遛娃」方式。區域親子遊學、越野自駕、自然探索等周邊主題產品的國慶訂單量，比2019年增長120%。

責任編輯：李冰琪

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