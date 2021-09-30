【中國樓市】人行再放房地產維穩信號 官媒：非急轉彎

近期中國人民銀行貨幣政策委員會召開2021年第三季度例會，首次提及房地產，指出要「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。週三（29日），人民銀行、銀保監會聯合召開房地產金融工作座談會。會議再提「兩個維護」，強調圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，完善住房租賃金融政策體系。內地《經濟日報》發表評論，稱房地產「兩個維護」的提法並不代表房地產金融政策會「急轉彎」，更不代表房地產行業融資環境會大幅寬鬆。

據央視財經，房地產金融工作座談會，近年來，金融部門全面落實房地產長效機制，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，保持房地產金融政策連續穩定，在服務實體經濟、推動經濟轉型升級和促進房地產市場平穩健康發展中發揮了積極作用。

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強調「三穩目標」

會議強調，金融部門要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，持續落實好房地產長效機制，加快完善住房租賃金融政策體系。

會議要求，金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

中行接連釋放重要信號，在近一段時間房地產市場信用風險事件增多的背景下，引發市場的高度關注。對於輿論猜測這是否意味著房地產信貸會「大放水」，內地《經濟日報》發佈多篇評論，強調房地產調控不可輕言放鬆。評論指，央行多次重申「房住不炒」定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期。監管部門先後通過「三道紅線」和房地產貸款集中管理制度，分別從房企和銀行兩端發力，為房地產行業「擠泡沫」。這一系列舉措表明，房地產金融政策仍將保持定力，保持連續性、一致性和穩定性。

另一篇評論指出，不能因為個別房企和個別城市房地產市場出現一些新情況，就輕言放鬆調控。「房住不炒」，「穩地價、穩房價、穩預期」的政策主基調不應也不會改變。

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責任編輯：袁瑋婧

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