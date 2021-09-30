Tesla控告「車頂維權」女車主侵犯名譽 索償500萬元

電動車龍頭Tesla（特斯拉）入稟法院，控告一名鄭州的張姓女車主侵犯名譽，索償500萬元人民幣。該女車主自稱是Tesla汽車煞車系統失靈的受害者，在4月的上海車展中爬上車頂抗議，Tesla及後遭到官方調查和輿論圍攻。隨著Tesla交出行車數據，女車主也傳出與其他車企有關，事件逐漸淡出公眾視線。

女車主在微博上證實，早前收到上海青浦區法院的訴前調解意見徵詢書，Tesla於起訴狀中指她「車頂維權」的行為，侵犯了公司的名譽權，要求其公開道歉，並賠償事件對公司造成的直接財產損失。接規定，如任何一方不同意訴前調解，案件將依法轉入審理程序。她稱會積極準備，維護自己的正當權益。

在此案之前，女車主亦以相同罪名控告Tesla及其全球副總裁陶琳。她當時說這只是「第一集」，會陸續採取其他行動，要「一點兒一點兒跟他來」。同時，Tesla還向天津北辰區法院控告一名韓姓男車主，主張其實際了侵犯名譽權的行為，追討同樣金額的賠償。雙方據報共涉5宗官司，4宗正在審理。

值得一提的是，Tesla在內地捲入的消費糾紛不在少數，但媒體翻查中國判決文書網發現，Tesla在百多宗這類官司上的勝率超過99%，幾乎沒有人能告贏它。

新監管之下 除Tesla外這些車企也在中國設數據中心

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責任編輯：陳建錫