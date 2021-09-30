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克里促中國加大減排 華春瑩：中方一貫是行動派和實幹家

國情動向 16:54 2021/09/30

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美國首席氣候外交官鼓勵中國在2030年之前更為積極地削減溫室氣體排放，稱這是遏制全球變暖的「關鍵十年」。對此，中國外交部今日回應指，中方一貫是推動全球氣候治理的行動派和實幹家。

據彭博社報道，美國總統氣候問題特使克里周三（29日）受訪時表示：「我們希望能夠找到更多共同點以推動這一進程，我們正在考慮多種不同的方式來實現這一目標。」

克里還表示，他希望「習近平主席會做出在未來10年內進一步減排的決定。」

美國首席氣候外交官克里

今日外交部例行記者會上，外交部發言人華春瑩表示，當前氣候變化造成的全球影響日益嚴峻，在剛剛結束的聯大一般性辯論當中，很多國家都希望大家能夠一起合作，加強應對氣候變化。我們認為各國應該切實提高減排的雄心，強化落實行動，每一年都很關鍵。

華春瑩說，中方一貫是推動全球氣候治理的行動派和實幹家，在提前超額完成2020年氣候行動目標的基礎上，去年9月以來，習近平主席宣布了中國的碳達峰碳中和目標願景、國家自主貢獻力度的新目標新舉措，涉及碳強度、非化石能源占比，風電、太陽能發電總裝機容量、煤炭消費等許多方面。不久前，習主席再次宣示，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，中方一直在盡己所能、自我加壓，持續自主提高氣候行動的力度，努力為全球應對氣候變化作出更大的貢獻。

外交部發言人華春瑩

克里剛走 英國也派人訪華談氣候合作

汪文斌回應克里施壓：中國用最短時間減排最多 美國應撤合作絆腳石

習允不輸出煤電項目後 美氣候特使擬數周內再訪華

責任編輯：李冰琪

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