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陸國防部：台灣的事不關日本事 不容插手

國情動向 16:45 2021/09/30

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在北京，國防部發言人吳謙今日（30日）在例行記者會上批評，日本防務高官一再炒作所謂「中國軍事威脅」，粗暴干涉中國內政，危害中國主權，中方強烈不滿和堅決反對。他又強調，台灣的事不關日本什麼事，決不容許任何國家插手台灣問題。

值得注意，日本前外務大臣岸田文雄昨當選日本自民黨黨魁，幾乎肯定將成為新一任首相。內地《環球時報》昨日社評提到，希望岸田文雄不把中日關係往敵對推，又指日本在台灣問題上需要特別謹慎，警告如果軍事上去台海攪渾水，極可能引發新的中日戰爭。

BBC中文網報道，岸田文雄被認為是堅定的溫和派，外界料他上任後將繼續強化日美同盟，支持印太區域的自由與開放，以務實而強硬的態度處理中國事務。而在台灣問題上，他曾指台灣處在美中對峙最前沿；日美需聯合模擬在涉台危機情景下該如何共同應對，應比現任政府走得更遠。

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岸田文雄：面對中國將加強安全政策 倡設人權官員

斥日不真誠反思侵略歷史

吳謙今日強調「台灣的事，是中國的事，不關日本什麼事」，指日方政客以所謂「地理鄰近」作為介入台灣事務的藉口，是粗暴干涉中國內政，不禁讓人回想起日本發動對外侵略戰爭和殖民亞洲的歷史。「中方必須正告日方：今天的中國早已不是當年的樣子，我們決不容許任何國家以任何方式插手台灣問題。」

此前，日本防衛大臣岸信夫表示，台灣距離日本最南端的與那國島僅110公里，對日本來說，台灣發生事情日本也無法置身事外。日本防衛副大臣中山泰秀亦曾指，日本與台灣地理位置相近，所以日本會把台灣的和平穩定當作自己的事。中國外交部曾批評，這日本政客發表的涉台言論極其荒謬，對此強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

吳謙又說，中國堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，國防支出公開透明，開支水平合理適度。他稱，中國近30年每年國防開支，佔GDP比例不到2%，低於世界主要國家及2.6%的世界平均水平，人均軍費支出是日本的1/5。反觀日方，「不但不真誠反思侵略歷史」，反而大幅增加防衛預算，屢創歷史新高。他還指，日方還大力加強西南島嶼軍力，發展網絡、太空等新興作戰力量，遠超「專守防衛」需要，質疑日方意欲何為，值得警惕。

他並指，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，日方應停止一切在釣魚島問題上對中國的挑釁行為，更不要顛倒黑白，對中方倒打一耙。

日官員稱把台海和平穩定「當做自己的事」 趙立堅：極其荒謬

美日印澳對話將首提台海 中方曾批「可說是自說自話」

另外，對於美國眾議院早前通過「2022財年國防授權法案」，吳謙指摘，美方法案大肆鼓吹美台軍事聯繫是「玩火」。重申台灣問題是中國內政，事關中方核心利益，決不容許任何外來干涉。如果有人膽敢在台灣問題上挑戰中方的底線，解放軍決不答應，將堅決捍衛國家主權和領土完整。

責任編輯：林佩怡

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