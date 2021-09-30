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中國申請加入CPTPP 商務部：已做全面研究評估

國情動向 17:15 2021/09/30

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中國9月16日正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），今日（30日）在中國商務部召開的例行新聞發布會上，商務部新聞發言人束玨婷表示，為積極推動加入CPTPP，目前中方已對協定規則進行了全面研究評估，下一步中方將按照CPTPP有關程序與各成員進行磋商。

中國去年11月15日簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），五天後中國國家主席習近平以視像方式出席亞太經合組織（APEC）發表演講時透露，中國將積極考慮加入CPTPP。今年2月商務部副部長王受文稱，已對CPTPP條款評估做"內部作業"，與部分成員國進行了非正式接觸。

商務部新聞發言人束玨婷表示，中國正加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這將為世界各國提供更廣闊的市場和發展機遇。申請加入CPTPP，體現了中方持續深化改革、擴大開放的意願和決心。她稱中國正在積極構建面向全球的高標準自貿區網絡，願與各方一道，通過積極推動區域經濟一體化和貿易投資自由化、便利化進程，克服疫情不利影響，為全球經濟復蘇增長作出更大貢獻。

中國申入CPTPP 澳洲為「不反對」提出這兩大條件

彭博社：北京推動加入CPTPP　與成員國舉行技術會談

將做出高水平開放承諾

此外，束玨婷還表示，為積極推動加入CPTPP，目前中方已對協定規則進行了全面研究評估，梳理了加入CPTPP可能需要采取的改革措施和修改的法律法規，並將在市場準入領域做出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾，向各成員提供具有商業利益的市場準入機會，推動雙邊貿易投資增長。

CPTPP的前身是美國主導的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），美國前總統奧巴馬（Barack　Obama）時期力推TPP的目的之一，是制定高標準國際經貿規則，把中國排除在亞太主流貿易圈外。不過，他的繼任者特朗普（Donald Trump）在2017年宣布「退群」。該貿易協定之後由日本牽頭修訂、重新命名。

【APEC‧中美】與特朗普同場 習：中方將積極考慮加入CPTPP

中國申請加入CPTPP 美不重返：繼續在印太地區建立經濟關係

責任編輯：袁瑋婧

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