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岸田文雄走馬日本首相 中日關係破壞易建設難

國情動向 07:08 2021/10/01

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岸田文雄當選日本自民黨新一任總裁。日本大選預定11月舉行，自民黨勝選延續執政地位，相信一如既往並無懸念，因此岸田文雄極有可能順利接替菅義偉，出任日本下一任首相。對中國和中日關係來說，岸田文雄理論上雖為溫和派，但日本內部與外部現實條件，卻很可能會對岸田文雄予以諸多限制，中日關係恐會繼續是破壞易、建設難。中日關係不隨中美關係惡化，也許已是最好結果。

64歲岸田文雄在自民黨派系內屬於「宏池會」成員，宏池會在自民黨整體右傾保守的政治光譜中處於左翼，代表黨內溫和力量，外交上奉行「鴿派」路線，支持日本和美國保持密切關係，但並不贊同日本修訂「和平憲法」、正式擁有軍隊等保守派主張。

岸田文雄的國會選區，也是曾遭美軍原子彈轟炸的廣島，因此他對廢除核武器的想法十分強烈。岸田文雄出任日本外相期間，曾促成時任美國總統奧巴馬歷史性訪問廣島，也促成了日本與南韓就慰安婦問題達成協議。這都顯示了岸田文雄的政治思想，有別於前首相安倍晉三等日本右翼人物。

不過，岸田文雄即使當上首相，也不代表日本外交政策會有顯著調整。

今次自民黨總裁選舉細節，透露了岸田文雄當選，也許是自民黨內部派閥折衷妥協的結果，意味岸田文雄施政會受到黨內各方掣肘。

角逐自民黨總裁四人岸田文雄、河野太郎、高市早苗、野田聖子當中，安倍晉三原本公開支持的是高市早苗。高市早苗在四人之中的外交政策立場也最為激進，表示支持讓美軍在日本部署中程導彈針對中國。

日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨各候選人這樣說

但自民黨總裁選舉需要計及全黨黨員投票，再調整後結合黨內國會議員票得出結果，高市早苗的黨內整體支持度並不足以讓她成為總裁。選舉相當程度實際上是河野太郎、岸田文雄之爭。

河野太郎代表的則是黨內改革派的力量，有意打破日本政黨政治由大佬把持的格局，他在全黨黨員中亦有頗高支持。因此對安倍等名門出身的保守建制派而言，必要時相信是「寧岸田不河野」。

結果，河野太郎和岸田文雄在選舉第二輪對決時，在第一輪支持高市早苗的國會議員，幾乎全都把票投予岸田文雄，讓岸田輕鬆勝出第二輪選舉，當上自民黨總裁。

可見，是次自民黨選舉仍然是黨內派系大佬幕後安排下的結果，岸田文雄執政恐難擺脫安倍晉三、麻生太郎等保守派的羈絆。日本傳媒也預期，岸田文雄外交政策會沿襲安倍和菅義偉的路線。

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另一方面，外部因素也勢會限制著岸田文雄。日本畢竟並非正常國家，戰後以來在外交和國防上深受美國指揮影響；今天中美關係交惡，美國認定中國是必須遏制的最大對手，而日本則是美國在東亞的最有力夥伴，這種格局無疑使得中日關係要惡化非常容易，要改善十分困難。

事實上，岸田文雄表態亦明顯有迎合保守派的傾向。他競選時就宣稱，要設立專門應對中國「侵犯人權」的首相助理職位，而制衡中國會是他政府的首要任務。

明年是中日關係正常化50周年。也許，本屬鴿派的岸田文雄在競選語言過後，會設法令日中關係盡量不添新波瀾。中日關係能保持不溫不火，也就已經算是減輕了中國面對美國圍堵的壓力。

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撰文 : 連兆鋒

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