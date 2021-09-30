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公安部前副部長孫力軍遭雙開 涉私藏私放大量涉密材料

國情動向 18:43 2021/09/30

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中紀委通報，公安部原黨委委員、副部長孫力軍嚴重違紀違法，遭開除黨籍、開除公職處分。通報指，孫力軍政治野心極度膨脹，妄議黨中央大政方針，又成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，並在抗疫一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料等。

據中央紀委國家監委網站，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對孫力軍嚴重違紀違法問題立案審查調查。

經查，孫力軍從未真正樹立理想信念，背棄「兩個維護」，毫無「四個意識」，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散佈政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本。

成夥作勢控制要害部門 嚴重破壞黨團結統一

孫力軍又被指，為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全；狂妄自大，恣意妄為，大搞特權，在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動；使用公安偵查手段對抗組織審查。

此外，孫力軍遭指違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，大肆賣官鬻爵、安插親信、佈局人事，嚴重破壞公安政法系統政治生態。又無視中央八項規定精神，生活腐化墮落，長期收受大量貴重物品、接受可能影響公正執行公務的宴請和高檔消費娛樂活動，長期安排私營企業主租用高檔寓所供其使用，長期沉溺於各種奢靡服務；毫無道德底線，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物。

通報稱，孫力軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，甚至變本加厲，情節特別嚴重，性質特別惡劣，影響極壞，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孫力軍開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

孫力軍曾任公安部港澳台辦主任 被視為維穩工作的幕後軍師

去年4月落馬 曾赴武漢指導疫情防控

孫力軍於去年4月落馬，在此之前，他曾作為中央指導組成員，赴武漢指導疫情防控工作。

資料顯示，52歲的孫力軍是山東青島人，1988年參加工作，1997年入黨。他畢業於澳洲新南威爾士州州立大學（The University of New South Wales）公共衛生和城市管理專業，並獲得碩士學位。他的西方院校背景，被指在中國安全官員中較為罕見。此外，公開資料顯示，孫力軍曾任港澳台事務辦公室主任。

責任編輯：林佩怡

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