李克強：保證能源供應 確保經濟運行在合理區間

內地限電限產持續，對衝擊經濟顯現，國務院總理李克強表示，中國將保持宏觀政策連續性，穩定性，增強有效性，做好預調、微調和跨周期調節，穩定市場合理預期；維護產業鏈供應鏈穩定，保證能源電力供應，保障基本民生，確保經濟運行在合理區間。

李克強今日（30日）下午在人民大會堂會見28國新任駐華使節時稱，今年以來中國經濟持續穩定恢復，保持穩中向好。將立足新發展階段，貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展。在抓好常態化疫情防控的同時，克服新的困難和挑戰。

他並表示，中國願同各國增進政治互信，深化互利共贏合作，共同努力應對疫情挑戰，促進經濟復甦。將進一步深化改革，推動高水平對外開放，打造市場化法治化國際化營商環境，堅持對內外資企業一視同仁，促進公平競爭，歡迎各國企業來華投資。

國家統計局早前公布，反映宏觀經濟先行指標的9月官方製造業採購經理指數（PMI），較8月跌0.5至49.6，低於預期，且為19個月以來首次陷入收縮區間，表明三季度經濟下行壓力明顯加大。

【中國PMI】第四季經濟或加速放緩 有分析稱明年需保5

限電限產及疫情衝擊 中國9月官方製造業PMI報49.6陷收縮（第二版）

責任編輯：蒯宇澄

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