【中國樓市】東莞發布新房房價地圖 房價設7個等級 

繼多地推出二手房參考價後，廣東東莞也著手於價格制度，推出全市商品住房價格地圖，將房價分為7個等級，最貴一級單價是46500元（人民幣，下同）/平方米。地圖中標識價格作為未來住宅用地限房價出讓的重要參考，將更好地穩定市場預期，也利於房企在土地競拍前核算經濟成本，減少金融風險。

▲ 圖片來源：東莞市住建局官網

據內媒報道，東莞市住建局9月30日發布《關於發布商品住房價格地圖的通知》，各鎮街相應地段的新建商品住房價格水平（精裝修交付標準）。此外，10月15日起，東莞市將選取的部分新建商品住房項目作為試點，啟用購房意向登記系統。通過積分排序公證搖號銷售的新建商品住房，在取得不動產權證之日起5年內不得上市交易。

東莞市住建局表示，東莞全市商品住房價格地圖中標識價格代表各鎮街相應地段的新建商品住房價格水平（精裝修交付標準），具體以各園區、鎮街今年1-7月有代表性新建商品住房項目網簽價格或近兩年有代表性的住宅用地出讓項目申報價格為計算依據，其他地段價格由住建部門按土地分級、基礎設施現狀、二手住房價格等參數適當調整。

《通知》指出，地圖中標識價格作為未來住宅用地限房價出讓的重要參考，將更好地穩定市場預期，也有利於房地產開發企業在土地競拍前核算經濟成本，減少金融風險。

東莞全市商品住房價格地圖顯示，房價分為7個等級，每個等級的房價區間存在一定重疊。

顏色最深的Ⅰ級房價在38822元/平方米～46500元/平方米，如松山湖（生態園），華為終端總部地址就位於松山湖南部。

屬於Ⅱ 級房價的，寮步鎮房價約33494元/平方米，與松山湖相鄰的大朗鎮，部分被界定在35548元/平方米，鳳崗鎮屬於Ⅱ 級區域的房價約40835元/平方米。

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屬於 Ⅲ級的有長安鎮部分區域，房價在42469元/平方米，虎門鎮部分區域的房價在33882元/平方米。

Ⅳ級別的區域中，屬於厚街鎮的約26637元/平方米；沙田鎮的V區域，房價約27442元/平方米，Ⅵ 的區域約25046元/平方米；東坑鎮的Ⅵ 區域，房價約22899元/平方米，樟木頭鎮則是23769元/平方米。

淺色最淺的Ⅶ級以東莞市周邊街鎮為主，麻湧鎮的部分約22270元/平方米，中堂鎮的部分約19867元/平方米，謝崗鎮的部分為19530元/平方米。

東莞市住建局表示，接下來將繼續做好新建商品住房價格監管工作，建立房價地圖常態化發布機制，逐步建立住宅價格分區制度，促進房地產市場平穩健康發展。

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責任編輯：尹航

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