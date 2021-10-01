【多地限電】不惜代價 彭博：中國下令大型國企確保今冬供應（第二版）

內地限電情況持續，彭博引述知情人士透露，中央官員下令最大幾家國有能源公司，包括煤炭、電力、石油領域，「不惜一切代價」確保今年冬季供應。

＊新增國資委主任赴國家電網公司

消息稱，有關命令是來自主管能源和工業生產的副總理韓正，據悉是在今個星期稍早時間，和北京的國有資產管理機構和經濟規劃部門官員召開緊急會議時傳達。消息人士稱，政府不會容忍出現大停電。

彭博在另一篇報道中指出，中國領導層據悉已要求國有煤礦企業，在今年剩餘時間內滿負荷產煤，即使超過年度配額限制也沒問題。知情人士表示，提高國內動力煤產量至關重要。

報道指出，這次緊急會議凸顯中國的嚴峻形勢。事實上，在能源短缺危機籠罩下，多地不得不削減工業部門用電，一些住宅區甚至面臨突然停電。

國資委主任：電力供需形勢嚴峻 電網企業要講政治、顧大局

據國家電網消息，國務院國資委黨委書記、主任郝鵬今日（1日）一行，到國家電網有限公司開展能源保供專題調研，視像連線南方電網、國網東北分部，安排部署工作。

郝鵬強調，當前電力供需形勢仍然嚴峻，電網企業要講政治、顧大局，堅決打贏保電攻堅戰；講使命、扛責任，為打贏保電攻堅戰作出更大貢獻；講科學、上水平，可持續、高質量、有效果打贏保電攻堅戰；講安全、保民生，確保保電攻堅戰取得全面勝利。

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彭博並引述有大宗商品分析師認為，中國有關指令料將加劇能源市場波動，並意味大宗商品不可能接近降溫，「會不惜代價競購煤炭或液化天然氣」。

總理李克強昨會見28國新任駐華使節時，提到會維護產業鏈供應鏈穩定，保證能源電力供應，保障基本民生，確保經濟運行在合理區間。

李克強：保證能源供應 確保經濟運行在合理區間

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責任編輯：林佩怡

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