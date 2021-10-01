▲ 【內地限電】揭一刀切殘酷真相 緊急關頭「截斷樹枝來不及摘果」

內地加強執行減排政策，加上煤價超出電價打擊電廠運作，多地電力供應緊張，東北更首當其衝。有人在限電前一秒剛剛踏出電梯門，也有人全家不幸被困；沈陽一些街道的交通燈停止運行導致混亂，哈爾濱商場提前歇業；更有因限電衍生的次生災害，遼陽有企業排風系統停運，23人中毒就醫。

「一刀切」限電不只針對高能耗、高排放工廠，還直接令民生大受影響，以至農村也逃不掉，一時間輿論嘩然，也對限電有種種疑問。對此，知情人士比喻，緊急關頭下要截斷放棄樹枝，根本不會來不及先摘掉果實。

社科院旗下《中國經營報》披露了限電背後的前線決策過程。報道引述化名程冰的東北電網前調度人員稱，面對是否要拉閘的抉擇時刻， 這一崗位最基本的工作原則是：以最小的代價防範更大的風險，因此必須要果斷，如果不及時切斷線路減少用電負荷，後果便不堪設想

「只有相對完美的措施，沒有最完美的措施，決策就在一瞬間。」

電網電力尚難儲存 求過於供唯有斷電

程冰在東北某地曾有近20年的電網調度工作經歷，在他的印象中，2008年以來，東北幾乎從未發生過限電。

據其講述，正常情況下，發電廠發出的電，和電力用戶的用電負荷，應當時刻保持平衡。雖然電理論上是可以儲存的，但是不能大規模儲存。中國的儲能建設還在起步階段。「就目前來說儲能對實際運行能起到的支撐或者調節作用還是很弱的。」

「目前存在的問題在於，發電側的發電能力已經滿足不了用電側的負荷需求，最根本原因主要還是發電側的電煤漲價。」程冰說，這其中的邏輯是，為了保證供電安全，當發電側滿足不了用電負荷的時候，就要把用電負荷相應地削減，始終要保持一種平衡。

「首先，在調整用電側的用電負荷之前，肯定是要先調整發電側的發電能力。」程冰判斷，東北目前的情況下，即使沒有達到額定的能力，但是對應當時發電狀態來說，肯定是已經達到最大了。

內地允許在正常頻率上有小範圍波動。電網正常運行的頻率是50赫茲，這一數值也意味著，發電能力跟用電負荷是匹配的。

而「49.8赫茲」是電網調度人員極其敏感的一個頻率閾值，拉閘限電也通常發生在這一臨界點。當電網調頻手段用盡，拉閘似乎不可避免。

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程冰表示，一般供電線路上，既有工商業負荷也有民用負荷，事態緊急時無法再分別執行，只能統一把對應一條線路的負荷全部切除，業內稱之為「拉路」。

他以樹的結構作比喻：「每一根樹杈上結的不同的果實，對應著不同的負荷，在切除的時候就相當於把這個樹杈直接掰掉了，沒有時間一個一個地去摘果。」

程冰解釋，「拉路」一般不選擇那種會產生次生災害的重要的負荷，農村工業少，高危負荷也少，影響範圍相對較小。「只能去權衡，只能選擇相對影響最小的情況去處理。」

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據悉，有序用電的方案通常是由電網人員編制，經政府審批後才能下達命令到下游用戶，但事故拉閘屬於應急處置，在非常緊急的情況下，電網運行人員是有權直接下令實施的。

程冰形容：「沒有時間走那些計劃性的流程，就像需要緊急動手術的病人，醫護人員只能根據現場情況立即處置。」。

這個時候，調度人員在準確判斷的前提下必須要果斷，不能瞻前顧後。因為如果調度措施不及時，會造成大面積停電。「決策在一瞬間。」

程冰說，一般情況下，電網提前設置了一些自動控制措施，當電網頻率降低到一定程度的時候，即低於49.8赫茲的一個閾值，幾秒延時後，會自動通過切除大量的負荷來保住電網頻率。

2019年，英國包括倫敦在內的100萬個電力用戶出現大規模停電，正是因為電網系統頻率下降至48.9赫茲，自動裝置自動工作造成的。

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東北缺電仍需外輸 保證山東華北剛需

國家電網東北分部調度中心，9月23日簽發的「東北電網拉閘限電預通知單」顯示，全網頻率調整手段已經用盡，魯固直流送山東、高嶺直流送華北線路不具備調減空間，系統頻率低於49.8赫茲。根據相關文件規定，為保證電網安全運行，採取事故拉閘限電。

網絡上的一大爭議之處在於，東北電網在自身用電緊張下，還在向華北電網輸送電力。

程冰解釋，東北電網可能在年初用電富裕時簽署了送電協議，首先要履行合同，受電一方這一年的生產供電也是按照協議的內容去安排的。

「電網互聯的優勢是盈缺調劑，不是一成不變的。」程冰透露，東北用電緊張的局面始於今年七八月份的迎峰度夏期間，實際上自那時起東北電網已經向外地減送了很大比例的電力。

當出現電力缺口時，電網會先啟動有序用電的措施削減用電負荷。程冰稱，有序用電是一種「計劃性」的預防措施，通知用戶在某一個時段做好準備，節省用電量，這種計劃一般是提前三天左右。

根據國家發改委制定的《有序用電管理辦法》，編制年度有序用電方案原則上應按照先錯峰、後避峰、再限電、最後拉閘的順序安排電力電量平衡；率先保證黨政軍機關、生產高危化學品的工廠，以及醫院、學校等重大社會活動場所不受影響，高耗能、高排放、景觀照明用電均在重點限制之列。

程冰表示，按照國家的管理規定，有序用電的最大調整能力是用電負荷的20%，也就是說，假設當前最大用電負荷是100萬千瓦，而目前的供電滿足不了100萬千瓦的需求，就需要削減一部分用電負荷，通過有序用電的措施最大能夠降到80萬千瓦，即最大負荷的20%，20%以外，如果還是無法滿足電網的正常運行要求，就有可能採取拉閘限電。

一旦走到拉閘限電這一步，就意味著來不及告知用戶了，因為這是一種臨時採取的應急措施。報道稱，此次東北暫時限制居民用電實為緊急情況下的無奈之舉。

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責任編輯：連兆鋒