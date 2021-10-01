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【十一國慶】《長津湖》首日票房破3億 主旋律片領跑國慶檔（有片）

國情動向 12:36 2021/10/01

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內地今日（1日）開始國慶七天長假，以抗美援朝中長津湖戰役為背景的愛國主旋律戰爭電影片《長津湖》領跑國慶檔，總票房早上8時已突破3億（人民幣，下同）。該片耗資高達13億，由吳京、易烊千璽領銜主演，由陳凱歌、林超賢、徐克聯合執導。

《長津湖》9月30日上映，片長176分鐘，宣傳稱為史詩戰爭巨製電影。電影以長津湖戰役為背景，講述一個志願軍連隊在極度嚴酷環境下堅守陣地奮勇殺敵，為長津湖戰役勝利做出重要貢獻的感人故事。

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長津湖戰役是抗美援朝戰爭第二次戰役中的一場戰役。志願軍第9兵團在朝鮮東北部長津湖包圍聯合國軍，令長津湖地區的美國第10軍十分意外，雙方此後在嚴寒氣候下展開殘酷戰鬥。志願軍因為凍傷、補給不足及武器裝備劣於美軍而受到嚴重損失，另一方面，美國第10軍此役後也從興南港的撤離，標誌著聯合國軍完全撤出了（北）朝鮮。《長津湖》在2020年中國抗美援朝70周年之際宣佈開拍。

內地史上最大製作

從製作規模和視效呈現來看，《長津湖》已經是中國工業大片的天花板，也是國產戰爭片的里程碑。據稱，電影總投資高達13億。《長津湖》僅前期工作人員就有7000多人，加上群眾演員、跟組人員、後期工作人員，整個電影團隊超過12000人。可以說，這部電影在製作規模，投資規模、拍攝時間跨度、動用的演職人員數量都創下了中國影史之最。總製片人于冬表示，《長津湖》應該是史上最大製作，劇本長達13萬字，光是籌備期就兩年多。三位導演率領三大組人馬投入拍攝，動用了超大規模的軍事裝備、超百公里的動作設計、超7萬人次的群眾演員參演，來自全世界80多家特效公司參與《長津湖》後期製作，這也在影片製作規模上創下了紀錄。

今年內地國慶檔共計有11部電影上映，主旋律電影除了《長津湖》外還有《我和我的父輩》及《鐵道英雄》，《我和我的父輩》是中國電影界為慶祝中國共產黨成立100周年的獻禮片。《長津湖》和《我和我的父輩》兩部電影的排片佔比就達到了74%，單日票房佔比達到了96%。相比於往年競爭激烈的國慶檔，2021年的國慶檔很明顯就是這兩部電影的天下。據拓普數據預測，內地國慶7天整體票房將突破40億。

責任編輯：袁瑋婧

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