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【中美角力】美貿易代表戴琪 下周一演說揭拜登對華貿易戰略

國情動向 13:33 2021/10/01

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中美關係持續緊張之際，美國貿易代表戴琪下周一（4日）將在華盛頓一個智庫演講，概述拜登對中國的貿易戰略，外界被指對這項宣布「期待已久」。

中國商務部昨稱，中美經貿關係本質是互利共贏，希望雙方共同努力，為雙邊經貿關係健康穩定發展創造條件，又指雙方經貿團隊一直保持正常溝通。

外電報道，戴琪下周一將在戰略與國際研究中心（CSIS）演講，除了談及拜登政府對與華貿易關係的態度，並會參加一個問題環節。

關稅會否繼續？ 首階段貿協踏倒數階段

拜登政府上任以來，一直表示正全面檢討對華貿易政策，並對前任總統特朗普對華關稅蕭規曹隨，但對於其所稱的中國非市場貿易和補貼，不大透露會如何處理。

值得注意，戴琪這次演講，正值中美第一階段貿易協議的最後3個月。協議要求，中國在截至2021年底的兩年內，在2017年的基數上，對美國商品、農產品、能源產品和服務，擴大採購金額2000億美元。

劉鶴先後與戴琪耶倫通話 兩次通話各有側重但基調相同

【中美角力】美逾30商業團體 促拜登重啟對華貿易談判減關稅

路透報道，拜登政府官員稱，中國沒有履行第一階段貿易協議承諾，打算讓中國履行其國際貿易承諾。

據華盛頓彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown估計，據美國的出口數據，截至8月，中國對美國出口產品的購買量，將為目標的62%。

京曾冀美糾正錯誤做法

此外，戴琪曾表示，美國在與中國的貿易關係中面臨「非常大的挑戰」，需要拜登政府的全面參與。她已要求國會提供新的貿易法工具，以抵制中國對高科技部門的大規模補貼。

中國商務部昨稱，加徵關稅不利於中國、美國和世界經濟復甦。在當前全球通脹壓力加大的形勢下，關稅給兩國企業和消費者造成很大壓力和損失。中國外交部也曾稱，希望美方糾正有關錯誤做法。

回應耶倫質疑對華關稅 趙立堅：貿易戰只會雙輸

孟晚舟事件後 華春瑩：中美還有大大小小的「刺」需拔出

責任編輯：林佩怡

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