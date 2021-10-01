【十一國慶】業界料黃金周6.5億人次出遊 十大熱門地揭曉

同程旅行預計，十一假期國內遊人數將達6.5億人次，恢復至2019年同期的8成以上。北京、遼寧盤錦、四川成都分別為國內遊熱門目的地前三甲。

據內媒報道， 同程旅行發布《2021「十一」黃金周旅行趨勢報告》顯示，基於同程旅行大數據對今年「十一」黃金周出行市場進行預測，國內遊人數估測將達6.5億人次，恢復至2019年同期的8成以上。根據攜程、途牛、驢媽媽、同程、去哪兒和飛豬等平台統計顯示，「十一」期間周邊遊、紅色旅遊頗為熱門，「微度假」正成為趨勢，也拉動了相關產業的發展。

同程數據顯示，「十一」假期最受歡迎的國內遊目的地主要有北京、盤錦、成都、三亞、蘭州、麗江、青島、呼和浩特、蘇州、西安。在環球影城溢出效應與輻射效應的充分帶動下，北京位居今年國慶國內遊熱門城市榜首，而盤錦作為熱度第二的城市緊跟其後，此外，九寨溝全域恢復開放有力推動了四川相關旅遊線路的熱度增長，成都位居國內遊熱門城市第三名。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，受疫情影響，今年國慶出行以探親遊和周邊短途遊為主。同程數據也顯示，「十一」期間，周邊短途旅遊需求仍然十分旺盛，休閑娛樂、動植物園、主題樂園等以短途周邊遊為主的景區主題熱度排名較高。

上海商學院酒店管理學院教授鄒光勇分析，中秋和國慶假期文旅消費一般占到全年5%以上，集中消費特點明顯。受疫情不確定性和管控因素的影響，旅遊距離和時長依然受到約束，短距離、少切換、周邊深度遊和品質遊是趨勢，高檔酒店、餐飲消費、特色民宿及鄉村旅遊景區需求有望保持較大增長，遊客年齡也依然保持年輕化特點。此外，受市場新熱點和產業政策影響，夜間消費、冰雪旅遊、橫琴一體化文旅消費等相關文旅重點項目都可能會形成消費熱點。

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責任編輯：尹航

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