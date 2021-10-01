內地召開網遊審批培訓 這些全都不合規（組圖）

內地近期加強對網絡遊戲的監管，8月的國產網絡遊戲審批信息至今仍未公佈，傳將暫停一段時間網絡遊戲審批。據內地《21世紀經濟報道》，網絡遊戲內容管理培訓班開班動員大會近日於北京召開，會議中的主要環節為「遊戲出版物內容審查要點與辨析」，從內容審查和技術審查兩方面詳細列舉一系列不合規因素。該文件透露出中國日漸嚴苛的遊戲審查前景。

《21世紀經濟報道》稱拿到會議紀要文件，已被證實文件內容屬實，文件顯示在「內容審查」部分，在網絡遊戲「價值觀」的要求中列舉出了幾條禁止案例，其中對網絡遊戲中存在的金錢至上、攀比消費的現像做出了明確批評。 該專家表示：「自從道具收費成為網絡遊戲的主流那天起，很多遊戲中鼓勵消費和攀比，導致遊戲中的所有行為都會和金錢付費掛鉤。」

同時，該專家指出，當玩家開始不斷思考是否要進行充值時，這樣低劣的遊戲沉浸體驗會令玩家感到煩躁，繼而失去耐心。「設計者等待的就是這一刻，進而引導玩家花錢試圖來保持一個連續的、不被打斷的遊戲體驗。」針對誘導玩家消費的行為，會議中明確要求，一是不能讓玩家在遊戲內一直充值才能得到連續的遊戲體驗，而不充值的玩家沒有獲得感；二是明示概率規則、限制概率道具的購買及抽取次數。

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內容審查嚴苛

除了以上提及的不能誘導玩家遊戲內消費的要求，「內容審查」中還對目前已出版的遊戲中存在的廢土末世、二次元、反社會反人類、耽美耽改、娘化等不合規內容進行了批判。其中，多款遊戲因含有以上部分內容而被點名。

該部分對網絡遊戲的文化性、歷史性以及宗教觀也提出了更高的要求。專家在會上指出，雖然越來越多的遊戲公司標榜自己有文化的屬性，但不可將嚴肅的文化元素改成滑稽的遊戲玩法。歷史元素運用要掌握根本原則：不可歪曲事實、譁眾取寵，有定論的歷史人物不能隨意改編。

「技術審查」部分對於遊戲內的防沉迷系統也提出了更高的要求。要求中指出，遊戲中必須嚴格落實未成年人僅在周五到週日晚8點至9點才能進入遊戲的規定，若遊戲時間超過9點，則必須對用戶進行強制離線處理。同時，該部分也要求網絡遊戲刪除「遊客模式」。

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昨日（30日）網絡上流出關於此次網絡遊戲內容審查培訓班的一份會議內容整理資料，其中內容與《21世紀經濟報道》符合，引發網民討論，不少網民認為極為嚴苛，大部分遊戲都難以通過。

責任編輯：袁瑋婧

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