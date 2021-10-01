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繼法國數學家後 華為再請「高鼻子」人才 曾任BBC高管 

社會熱點 15:01 2021/10/01

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華為創辦人任正非日前表示，要吸引「高鼻子」人才來華工作。9月初一位曾獲菲爾茲獎的法國數學家加入華為後，前BBC新聞高階主管兼節目主持人艾倫（Gavin Allen）也加入華為，擔任執行主編。

曾任職於BBC 稱加入華為是命中注定

據內媒《證券時報》報道，艾倫（Gavin Allen）9月28日在職場社交平台領英（Linkedin），貼出一張自己在華為門口的自拍照，並指他很高興今天能加入這家全球科技公司擔任「執行主編」。但報道並未提到，華為這一「執行主編」職務的具體工作內容為何。

網上圖片

艾倫在領英寫道：「你好，華為，很高興今天能加入這家全球科技公司擔任執行主編。在經歷了20年漫長的中國之旅後，感覺這一切都是命中注定。我學過中國歷史，目前正在斷斷續續地學習普通話，我的大女兒在廣西出生。現在，作為一家世界級的信息技術公司的一員，我感到非常自豪。華為是真正重視合作和創新的公司，這是一種永遠的創造力。現在我沒有借口不提高自己的普通話了...」

耗資19億美元 美國將啟動拆除華為中興等中企設備計劃 

美商務部副部長提名人：華為預期仍列黑名單 將查榮耀

任正非：華為將拼命研究6G 搶佔專利陣地不受制於人

艾倫的領英簡歷顯示，他2004年起加入BBC到2021年9月離職，共有17年的BBC工作經歷。在這期間，艾倫擔任過多檔BBC新聞節目的負責人，碩士畢業於劍橋大學歷史系的艾倫於2020年完成了哈佛大學肯尼迪學院的學習項目。

稍早前，華為內部公告欄「心聲社區」發表任正非題為「敞開胸懷，解放思想，敢於吸引全世界最優秀人才」的文章。任正非說，公司處在戰略生存和發展的關鍵時期，華為要進一步解放思想，敢於敞開胸懷吸引全世界最優秀的人才。不僅要引進來，還要激發好，更要能干出成績。華為要主動擁抱不同國別、不同種族的優秀人才，加強對跨專業、交叉學科人才的獲取與使用，不斷提升創新能力。

任正非表示，華為要敞開胸懷，解放思想，敢於吸引全世界最優秀人才到華為工作，特別要加大海外留學生的招聘力度，且不要過分強調專業。

責任編輯：尹航

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