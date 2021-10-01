【大灣區】人社部等4部門：支持港澳青年大灣區就業創業

中國人力資源和社會保障部、財政部、國家稅務總局、國務院港澳辦等4部門，近日印發《關於支持港澳青年在粵港澳大灣區就業創業的實施意見》。

據人社部網站，《意見》聚焦港澳青年宜業發展和粵港澳大灣區產業發展需要，完善港澳青年在粵港澳大灣區就業創業支持體系和便利措施。當中所指的港澳青年，是45歲或以下、具有中國國籍的港澳居民。

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《意見》提出拓寬就業渠道，對接粵港澳大灣區現代產業體系建設，開發企業就業崗位，做好港澳青年參加大灣區事業單位公開招聘工作，允許符合條件的港澳青年報名參加「三支一扶」計劃招募，配合港府實施好「大灣區青年就業計劃」。

《意見》又提出，支持創新創業，為有意創業的港澳青年提供針對性的創業培訓，提供諮詢輔導、跟蹤扶持、成果轉化等一條龍服務，按規定落實稅收優惠、創業擔保貸款及貼息、場地支持等扶持政策，對面向港澳青年創業孵化服務成效較好的載體予以支持。

職業培訓補貼 彭勵提供就業見習崗位

對於提升就業能力，《意見》提到，為有培訓需求的港澳青年提供高質量技能培訓，按規定給予職業培訓補貼。引入一批在大灣區就業的港澳籍人士擔任職場導師，通過精細職業指導支持港澳青年提升職場適應能力。鼓勵大灣區用人單位為港澳青年提供就業見習崗位，按規定給予見習補貼。

《意見》並指出，完善就業服務，允許失業港澳青年在常住地、就業地、參保地作失業登記，享受政策諮詢、職業指導、職業介紹等服務。搭建高效供需對接平台，加強多層次崗位信息提供，支持引入港澳社會服務機構，參與有關政策諮詢、崗位推介、聯絡對接等服務。

責任編輯：林佩怡

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