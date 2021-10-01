▲ 【多地限電】中國加大採購俄羅斯電能 雙邊貿易額有望刷新紀錄

內地限電潮仍未緩解，北方溫度卻正在降低，外界關注會否出現民生問題。美媒指，中國請求俄羅斯大幅增加跨境電能供應，但在巨大用電需求面前，俄羅斯所供應的電能是杯水車薪。此外，俄羅斯也在擴大對中國的其他商品出口，中俄雙邊貿易額有望創歷史記錄。

國家電網東北分部強調保民生

據《美國之音》報道，俄羅斯電能國際公司（INTER RAO）9月29日對當地媒體表示，中國請求該公司供應更多電能。官媒塔斯社9月30日引述中國媒體的報道說，通過2012年所建成的阿穆爾-黑河高壓輸電線路，從10月1日起，俄羅斯會大幅增加對中國電能供應，以期大大緩解中國東北三省的用電緊張局面。

俄羅斯多年前就已開始經過黑龍江，也就是俄羅斯所稱的阿穆爾河向中國東北地區出口電能。俄媒說，雙方目前已完成大幅增加向中國出口電能的技術性磋商。但中國用電需求巨大，俄羅斯增加電能供應對目前的形勢僅是杯水車薪。而且由於俄羅斯官方的定價政策，向中國出口電能對電能國際公司來說利潤並不是非常豐厚。

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除了電能，俄羅斯也在擴大對華其他能源和商品出口。俄羅斯能源巨頭天然氣工業公司9月初表示，俄羅斯繼續增加對中國的管道天然氣出口數量。8月26日，經「西伯利亞力量」管道對中國的天然氣供應量今年第4次破紀錄，當天的天然氣出口數量比合同規定多出了5%。俄羅斯能源部9月初說，俄羅斯增加了對歐洲和對中國的煤炭出口。今年前半年，俄羅斯對中國煤炭出口數量按年增長1.5倍。此外，中國近年越來越多地從俄羅斯採購農產品。

在東北限電方面，最新消息是，遼寧發布缺電預警，10月1日全省最大電力缺口為83萬千瓦，十一期間全力保障電力供應，不會影響商業和日常生活用電，局部工業限電。國家電網東北分部表態指，全力保大電網安全、保民生保重點供電。

責任編輯：尹航

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