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【中國樓市】嚴格調控 9月二手樓成交面積按年計近乎腰斬

經濟脈搏 16:44 2021/10/01

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內地樓市調控持續加碼，傳統旺季「金九」失色。據克而瑞地產研究，9月樓市下行壓力加劇，28個監測城市預計成交面積按月下降7%、按年跌幅則擴大至25%。二手樓市場方面，10個重點城市成交面積按月降23%，按年回落48%。

據克而瑞地產研究，9月典型城市商品住宅成交熱度繼續回落，28個監測城市預計成交規模達1955萬平方米，按月下降7%，按年降幅持續擴大至25%，較2019年同期降幅也有17%。

28城新樓成交面積年減1/4

其中，一線城市樓市階段性回落，9月預計整體成交新樓246萬平方米，按月跌23%，按年下降36%，較2019年同期增長2%。深圳、上海、北京成交面積，分別按月回落45%、36%及17%。

二三線城市分化持續加劇，重點城市保持熱度，廈門、成都、合肥、濟南、杭州成交面積較2019年同期上漲3成以上；武漢、西安、寧波、南京等規模按月再增。其餘城市樓市下行壓力加大，佛山、匙明、南寧、東莞按年腰斬。

【中國樓市】東莞發布新房房價地圖 房價設7個等級 

內地樓市降溫 地產商躺平不搶地 逾百土地流拍

10城二手樓按年全面回調

二手樓方面，9月市場整體規模加快回落，10個重點城市共計成交337萬平方米，按月降23%；由於去年同期樓市火爆行情，按年回落高達48%，相對2019年同期則跌26%。

上述10個重點城市是北京、深圳、成都、大連、杭州、南昌、南京、青島、廈門、蘇州。10城按月表現普遍回落，僅南京有增長，北京、廈門、青島、大連、成都、杭州則回落逾3成。

按年看，10個城市全面回調，深圳成交規模按年回落78%，青島、杭州也跌逾7成。

報告認為，當前全國主要城市二手房住宅市場已進入全面調控時代，「二手房指導價」、「信貸收緊」等嚴苛調控持續加碼，考慮到當前成交規模已處於較低水平，預計後續將保持穩中微跌走勢。

【中國樓市】官媒：房地產調控不可輕言放鬆 短期陣痛難免

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責任編輯：林佩怡

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