【多地限電】國網多分部表態保供 國資委：堅決打贏保電攻堅戰

國網華東、東北、西北、西南、華東、華中各分部紛紛表態保供，堅守民生用電底線。週五（1日），國務院國資委黨委書記、主任郝鵬一行赴國家電網有限公司開展能源保供專題調研，強調當前電力供需形勢仍然嚴峻，電網企業要進一步提高政治站位，堅決打贏保電攻堅戰。

郝鵬一行先後來到國家電力調度控制中心、國家電網應急指揮中心，詳細了解了電網運行和安全生產等情況。他指出，一要講政治、顧大局，「將保電工作放在服務黨和國家大局中把握、謀劃、推動。要切實把黨史學習教育成果轉化為推動中心工作的能力，轉化為服務經濟社會高質量發展的行動。」二要講使命、扛責任，三要講科學、上水平，四要講安全、保民生。

電網公司董事長辛保安表示會堅決扛起電力保供政治責任，全力確保電網安全穩定運行，牢牢守住民生用電底線，精心做好國慶保電和今冬明春供電保障。

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國網各分部舉措一覽

據澎湃新聞報道，國網東北分部宣佈成立調度運行技術支持小組，新增電網安全穩定第二道防線措施，在遼寧、吉林、黑龍江、蒙東負荷中心新增140萬千瓦系統低頻切負荷措施。

國網西北分部表態將發揮區域電網統籌協調作用，優化電網及黃河上中游水庫運行方式，協調加大電網跨區跨省資源調配力度，全力守住民生用電底線。

國網西南分部表示，當前當前西南電網供電保障工作總體穩定，保持安全運行良好局面。

國網華東分部促請政府相關部門對發電企業加強監督管理，嚴肅督辦機組發電能力申報，嚴控非計劃停役。

國網華中分部宣佈多措並舉迎戰「秋老虎」，保障三峽電力最大限度留存華中，組織跨區跨省電力支援，支援湖北、湖南、江西最大電力分別為110、50、60萬千瓦，為南三省存煤保水；開展沅水流域水庫優化調度，充分發揮水電頂峰作用。

責任編輯：袁瑋婧

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