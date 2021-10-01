路透社：庫存量不足過冬 中企蝕本價搶購天然氣

全國電力緊張下，北京傳向國企下達命令，必須確保冬季供電。路透社報道，中國能源企業正嘗試以高於市場價搶購天然氣，以在入冬前解決庫存問題。報道又指，亞洲天然氣市場的現貨價比去年同期飆升逾500%，該價格又是中國國內價的2倍，企業向國內消費者提供燃氣同時要承受巨大損失。

報道引述多名消息人士指，儘管液化天然氣價格創下歷史新高，中國買家仍試圖增加購入，「一直在詢問和購買冬季用的船貨，出價高於市場價格...在這個市場上，除了支付高價以得到船貨，別無選擇。」包括中國海洋石油（CNOOC）、中國石油在內的能源巨頭，也在尋求冬季交貨的船貨。

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報道提到，過往在通常情況下，當現貨價格飆升時，對價格敏感的中國企業都會迴避從現貨市場購買。

有貿易商引用行業數據稱，中國一些終端的天然氣庫存已處於平均水平以下，這激起民眾對國內供應進一步趨緊的擔憂。由於國際天然氣價格約為國內價的2倍，能源企業在出售天然氣給消費者時要承受損失。這亦令一些較小型的能源企業，主要是城市燃氣公司，不敢貿然行動。

彭博社則引述印尼市場消息指，北京下達命令後，中企正以前所未見的高價搶購當地的褐煤，而褐煤被認為是釋出污染物最多、能源效率最低的燃料之一。

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責任編輯：陳建錫