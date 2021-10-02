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前公安部常務副部長、司法部部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法

國情動向 11:22 2021/10/02

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據央視新聞今日消息，全國政協社會和法製委員會副主任傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

現年66歲的傅政華，曾任公安部黨委副書記、常務副部長，副總警監警銜。2018年3月出任司法部部長、黨組副書記，直至2020年4月。

公安部前副部長孫力軍遭雙開 涉私藏私放大量涉密材料

責任編輯：李冰琪

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