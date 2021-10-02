前公安部常務副部長、司法部部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法 國情動向 11:22 2021/10/02 分享： 據央視新聞今日消息，全國政協社會和法製委員會副主任傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 現年66歲的傅政華，曾任公安部黨委副書記、常務副部長，副總警監警銜。2018年3月出任司法部部長、黨組副書記，直至2020年4月。 公安部前副部長孫力軍遭雙開 涉私藏私放大量涉密材料 責任編輯：李冰琪 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 相關文章 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 2021/08/31 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 中紀委等6部門設行賄人「黑名單」 肅貪痛擊5行為 2021/09/08 中紀委等6部門設行賄人「黑名單」 肅貪痛擊5行為 中紀委：整頓飯圈不是整頓粉絲 而是背後產業鏈 2021/09/14 中紀委：整頓飯圈不是整頓粉絲 而是背後產業鏈 公安部前副部長孫力軍遭雙開 涉私藏私放大量涉密材料 2021/09/30 公安部前副部長孫力軍遭雙開 涉私藏私放大量涉密材料 你可能感興趣 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 13:07 2021/08/31 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 中紀委等6部門設行賄人「黑名單」 肅貪痛擊5行為 13:30 2021/09/08 中紀委等6部門設行賄人「黑名單」 肅貪痛擊5行為 中紀委：整頓飯圈不是整頓粉絲 而是背後產業鏈 12:04 2021/09/14 中紀委：整頓飯圈不是整頓粉絲 而是背後產業鏈 中國 中國公安部 中國司法部 政治