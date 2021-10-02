【十一國慶】張鈞甯楊丞琳等近30位台灣藝人發帖祝福祖國 較往年人數大增

國慶期間內地的藝人們多會在社交平台發文祝福祖國，而以前較少發文的台灣藝人們，今年發文祝福的人數大增，引起了關注。據內媒觀察者網統計，今年發帖祝福祖國的台灣藝人有張鈞甯、楊丞琳等近30位。

具體：歐陽娜娜、王大陸、賴冠霖、張鈞甯、陳立農、焦恩俊、林志穎、楊麗菁、徐潔兒、陳志朋、楊丞琳、陳妍希、信、彭于晏、阮經天、鬼鬼、陳意涵、辰亦儒、汪東城、董又霖、劉以豪、林佑威、卓依婷、文淇、郭品超、張韶涵、吳奇隆、黃品源等，將近30人，觀察者網稱為「與往年相比，今年發聲慶賀國慶的中國台灣藝人尤其多」。

其中張韶涵、吳奇隆、黃品源等三人則登上央視「國慶晚會」，齊聲道「我是中國人，我愛我的祖國，在這裏祝福祖國的明天更美好」。

▲ 楊丞琳

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張鈞甯發文中暗藏玄機

張鈞甯1日在微博轉發央視祝賀中華人民共和國72周年生日的貼文，寫道：「山河錦繡，盛世中華。#祝新中國生日快樂#！」而有眼尖網友發現，她發文的時間是9點4分，而她的生日是9月4日，暗藏玄機讓大陸網友直呼感動，「你生日的時間祝福祖國生日快樂，有心了。」

▲ 張鈞甯微博10月1日發文截圖

▲ 張鈞甯

張鈞甯早前被挖出碩士論文，因題目提到「我國」兩字而被指台獨藝人，事後親自發聲回應，並稱「兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨，五千年中華文明讓我們學會的是堂堂正正頂天立地的中華兒女之道。」強調她一直堅定認同自己的中國人身分。大陸官媒也發文質疑張鈞甯「被台獨」事件疑似是民進黨對大陸的「認知作戰」，要大陸網民不要上當。

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責任編輯：李冰琪