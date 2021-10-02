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【十一國慶】山東泰山被遊客擠爆 景區連續兩日暫停銷售夜間門票

社會熱點 17:18 2021/10/02

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十一長假各景區人頭湧湧，位於山東泰安的泰山風景區昨晚（1日）晚間的門票預約數量已經達到岱頂最大暫態承載量（1.9萬人）的臨界值。對此，景區管委會連續兩日在官方微博宣佈，暫停銷售1日和2日兩天晚間門票。

山東泰山景區管委會1日開始採取限流措施。按照疫情防控和假日工作有關要求，停售1日16時至2日5時門票（包括線上、線下門票），已成功預約該時段門票的遊客，才可以正常檢票進山。

2日中午再次發佈暫停銷售夜間時段門票的通知，決定暫停銷售10月2日16時至10月3日5時的門票。

網友稱「人多到會被推上山」

澎湃新聞報道，有網友及媒體1日通過短視頻平台反映泰山景區當日出現了人山人海的情形，有網友甚至打趣說「爬累了就停會兒，後面的人會把你推上山的」。

泰山景區假前發布資訊顯示，結合泰山景區實際，確定今年十一國慶假日景區單日最大承載量為8.55萬人、景區暫態最大承載量為5.25萬人、岱頂最大暫態承載量為1.9萬人、岱廟景區單日最大承載量為3萬人。當日已售門票達到遊客最大承載量，景區停止當日門票銷售。

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責任編輯：李冰琪

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