【中國樓市】内地多地出台「限跌令」 　浙江湖州稱「房企明顯低於市場價賣樓是風險」

內地三、四線城市樓價持續走低，多地陸續出台近日「限跌令」。此外，浙江省湖州市住房和城鄉建設局2日發布《湖州市商品房購買風險提示》（以下簡稱《風險提示》），其中一條稱「開發企業以明顯低於市場價銷售商品房的，就是風險」。

內地城市分化嚴重 有的限跌有的出台指導價

近日，河北省張家口市發布「限跌令」，規定新取得預售許可證的項目不得低於備案價格85%進行銷售。此前，已有湖南岳陽、廣西桂林、山東菏澤、江蘇江陰、湖南株洲、河北唐山等多個城市，針對開發商降價的情況出台了「限跌令」。

與此形成鮮明對比的是，為了防止房產過熱，今年以來，已經有上海、廣州深圳、東莞、無錫、寧波、成都、西安等11個城市出台了二手房指導價政策，北京市海淀區房地產經紀協會也發布了部分熱點小區的二手房指導價。不同城市的的地產市場，越來越趨於分化。

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專家：三四線樓市下跌在情理之中

據中國新聞周刊報道，對於「限跌令」頒布的效用，廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，這樣的做法可以緩減下跌的節奏，但無法阻止下跌的進程。

他也認為，保持房價平穩，短期內，要合理評估在售庫存和潛在庫存，收縮樓市增量供應區域，守住樓市的基本盤，做到樓市下限有支撐；長期看，更要夯實產業和人口基礎。

李宇嘉直言，出台「限跌令」的都是三四線城市，因為目前房價下跌的主要也是這些城市。2014-2018年，大規模棚改（貨幣化）疊加「去庫存」，三四線城市建設了很多房子，現在優惠政策退出了，部分三四線城市房價下跌也在情理之中。

資料庫 棚改貨幣化安置，就是指政府部門直接以貨幣的形式補償被拆遷棚戶區居民，而後居民再到商品房市場上購置住房

此外，《深圳商報》報道指，湖州市住建局在《風險提示》中還提到多種風險，其中包括開發企業承諾置業可以贈送綠地或搭建違章建築；開發企業未取得預售許可證進行銷售，向置業者收取認籌金、訂金、預訂款等款項；開發企業要求置業者將任一置業款項（首期款項、分期款項、全款）打入非預售資金監管帳戶；開發企業返本銷售或變相返本銷售商品房等。

責任編輯：李冰琪

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