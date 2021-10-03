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廣東：研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道

社會熱點 16:45 2021/10/03

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深圳有望與港珠澳大橋連接。廣東省人民政府辦公廳近日發布的《廣東省綜合交通運輸體系「十四五」發展規劃》（以下稱《規劃》）提出，研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用，這意味著「十四五」期間，深圳與港珠澳大橋連接事宜提上議程。

港珠澳大橋是粵港澳三地合作共建的超大型跨海通道，跨越伶仃洋，目前東接香港，西接珠海和澳門，總長約55公里，設計使用壽命120年，總投資約1200億元（人民幣，下同），籌備和建設前後歷時達十五年，於2018年10月開通營運。

《規劃》提及深圳的逾130處，除研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道外，還包括研究廣州至深圳高鐵新通道；加快推進深圳至江門鐵路建設；研究論證以鐵路功能為主的伶仃洋通道，謀劃深圳至中山城際鐵路；規劃研究港深西部快軌等。

《規劃》指出，抓住粵港澳大灣區和深圳中國特色社會主義先行示範區的「雙區」建設重大機遇，加快完善粵港澳大灣區交通基礎設施互聯互通，增強廣州-深圳雙城聯動的國際綜合交通樞紐功能，拓展大灣區對外運輸通道，增強「雙區」聚集輻射能級。

為此，「十四五」期間，廣東將安排交通基礎設施重大項目投資約20020億元。

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「單Y」變「雙Y」

「研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道」，短短一句話意味著港珠澳大橋有望通過改造，從「單Y」變成「雙Y」。

實際上，港珠澳大橋建設前，就曾有過「單Y方案」和「雙Y方案」之爭。其中，「雙Y」指港珠澳大橋東邊連接香港和深圳，西邊連接珠海和澳門；「單Y」也即實際執行的方案，西邊連接珠海和澳門，東邊僅連接香港。

深圳創新發展研究院2017年發布的《關乎未來深港跨境交通發展的十大建議》中即提到「爭取港珠澳大橋『單Y』變『雙Y』，提高大橋經濟、社會效益」。該研究院認為，「單Y」方案下，港珠澳大橋被認為是一座將深圳「排除在外」、「與深圳人民關系不大」的橋，沒有連接深圳的港珠澳大橋，未來將是一座「空橋」，使用率低下。對此，該研究院建議，應將原來缺掉的一個「Y」再補上去，這樣又增加一條深港跨境通道，對加強深圳同珠江西岸珠海、澳門的合作都有長遠的意義。

時隔4年，「雙Y」方案被正式納入《規劃》。《規劃》在加強與港澳交通銜接方面指出，研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用。

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責任編輯：李冰琪

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