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內地網傳全渠道封殺劣跡藝人名單 趙薇列政治問題首位（組圖）

國情動向 19:33 2021/10/03

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內地近期娛樂圈大震蕩，官方推「清朗行動」強力整頓娛樂圈，日前微博流傳一份劣跡藝人名單圖片，標題為「全渠道封殺有政治問題的藝人」，趙薇在名單首位。

該流出圖片中列出劣跡藝人名單及問題事件表格，風險類型分為政治問題、違法亂紀及失德失範。政治問題一欄以趙薇為首，其次是曾拜訪靖國神社、被指親日的張哲瀚，第三是瑞典籍藝人趙立新，他曾在微博發表「日本人占領北京八年，爲什麼沒有搶走故宮裡的文物並且燒掉故宮？這符合侵略者的本性嗎？」的言論，引來網民罵聲及官方批評而被封殺。

在「違法亂紀」一欄被點名的包括日前涉強姦的吳亦凡，逃漏稅繳罰金的范冰冰、鄭爽，包括若干涉吸毒的藝人柯震東、房祖名、張默、寧財神等。而「失德失範」則點名涉及私生活領域出軌、性醜聞等桃色新聞，而引發演藝圈軒然大波的羅志祥、李小璐、吳秀波、文章等人。

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吳亦凡參演節目被全網下架 行業協會：絕不讓他有立足之地

鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」  禁言前最後自白曝光

今年9月2日，中國廣電總局發布關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知，堅決抵制違法失德人員放在第一條，明確提出“三不用”。廣電總局首次明確界定劣跡藝人，這三類將被堅決抵制：1、政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用；2、違反法律法規、衝擊社會公平正義底線的人員堅決不用；3、違背公序良俗、言行失德失範的人員堅決不用。

傳吳亦凡供出「同夥」 范冰冰等四名藝人報警

【新冠肺炎】范冰冰轉戰美容網紅界 登日本雜誌封面兼拍片防疫（有片）

該名單未被證實，據查證，張哲瀚、趙立新、鄭爽和吳亦凡的微博早已被封禁，趙薇自8月底作品被下架以來未有現身表態，個人微博未被封禁，最後一條微博為8月15日轉發央視新聞的日本投降76週年。范冰冰的最新微博則在10月1日轉發微博祝祖國生日快樂。

趙薇神隱20天後家鄉露臉 背景寫著「學黨史，悟思想」

趙薇疑被封殺18天後 首在微博發聲寫下四字留言

責任編輯：袁瑋婧

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