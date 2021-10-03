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【iPhone13】零部件缺貨制約iPhone13產業鏈  富士康員工國慶罕見休假5天

社會熱點 22:09 2021/10/03

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由於供應鏈緊張及需求強勁，iPhone 13 成為近年內地用戶等待最久的蘋果手機產品。如現在下單，要等待3至5周不等，且大城市多個店家都處於缺貨狀態。內地《時代週報》有報導指，以往十一黃金周都需要加班趕工的富士康鄭州廠區，今年罕見讓員工放假5天，或令消費者的等待期更為漫長。

鄭州富士康是全球最大的iPhone代工生產基地，廠區內部員工透露，相較於iPhone 13發表前夕的萬元（人民幣）獎勵招工，日均萬人入廠，目前該廠區的招工計劃已經暫停，國慶長假期間還放假5天。

該員工表示，這與往年都要加班的情況不同，「以前從沒這麼閒過。」

目前，iPhone 13在內地仍處於較為缺貨的狀態，只有iPhone13 mini有少量現貨。「iPhone 13創下蘋果最長等待期」在黃金周期間，更一度衝上微博熱搜，令許多網友在網絡上吐槽「10多天等下來已快變成『忘機石』。」

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天風證券分析師郭明錤在研報中指出，新款iPhone在蘋果官方網站上預購開始後的運送時間可代表需求強弱。對投資人而言，兩周內、2至5周與5至6周以上的運送時間分別代表需求低於預期、符合預期與優於預期。

《時代週報》引述多名產業專家表示，iPhone 13系列發貨緩慢，除銷售端新機購買熱情高漲外，亦因供應鏈零部件短缺所致。

此前有報道稱，產線上的晶元供應跟不上生產節奏，成為缺貨的主要原因。而在近期的財報會議上，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）也指出，晶元需求之大超出公司的預期，這可能會對公司造成巨大影響，其銷售額或將減30億至40億美元。

不過，集邦咨詢則認為，目前蘋果面臨的最大挑戰仍在於部分零部件供給緊張，但預估影響幅度有限。天風證券的研報也指出，iPhone 13則因缺料在今年第四季度出貨量可能有潛在下修風險，但此下修幅度對 iPhone 13出貨量影響有限。

責任編輯：易燕丹

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