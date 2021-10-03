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【多地限電】中國搶購煤炭保供 亞洲煤價創新高

國情動向 22:23 2021/10/03

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內地多地限電停工，官媒發表評論指出是限電是因電煤供給短缺，《彭博》早前報道中國官方命令國有能源公司不惜一切代價保供，《彭博》1日報道指，由於中國搶購煤炭，使全球資源爭奪戰加劇，澳洲紐卡素港（Newcastle）的優質燃煤價格升至每公噸203.2美元。印尼褐煤的價格也大幅上升。

《彭博》引述買賣印尼褐煤的貿易商說，由於中國的需求上升和印尼加里曼丹省的礦場產量下降，本周印尼各種褐煤的價格飆升至每噸110美元至120美元。這比去年有所大幅上升，當時一些貨物的售價僅為每噸20-25美元。 貿易商說，本周早些時候，中國買家全力競購印尼煤種的貨物。

《彭博》又引述消息人士指出，中國副總理韓正本周召開緊急會議，命令國內最大幾家國有能源公司不惜一切代價確保冬季的能源供應，這可能是褐煤價格大幅上漲的原因之一。 

【多地限電】國網多分部表態保供 國資委：堅決打贏保電攻堅戰

【多地限電】不惜代價 彭博：中國下令大型國企確保今冬供應（第二版）

紐卡素港是全球最大的燃煤市場，而當地燃煤價格是亞洲市場的基準。報道又指，在天然氣價格上漲的歐洲，對燃煤的需求也再度升溫。

報道稱，其中一個推升燃煤價格的是供應鏈問題。中國原本就苦於提高本國的煤炭產量，主要是先前發生的意外事故，使當局加強安全控管。而豪雨、勞工問題、運輸瓶頸，又阻礙了印尼、澳洲、哥倫比亞、南非等國出口煤炭至中國。

高盛集團上月預測，紐卡素港的燃煤價格，在10-12月可能平均為每公噸190美元。

【多地限電】發改委：有序增加煤炭進口 有能力保障溫暖過冬

【多地限電】吉林省派員赴內蒙古駐煤礦 一文看懂各地如何保供應

歐亞天然氣價格飆升

路透社則報道內地瘋搶天然氣、煤炭，可能導致已創新高的歐洲天然氣、亞洲液化天然氣（ＬＮＧ），再往上衝。

路透引述好幾名貿易業指出，儘管亞洲ＬＮＧ價格已創新高，買家仍加價買進，似乎在急於補足冬天來臨前偏低的庫存。新加坡的一名ＬＮＧ交易商說：「中國買家一直在詢問和購買冬季交期的天然氣船貨，出價高於市場。在這個市場，除了出高價搶船貨沒有別的選擇。」

本周北亞ＬＮＧ十一月期貨估計已漲至創新高的每百萬英熱單位（mmBtu）約三十二美元，比上周漲近百分之二十；亞洲ＬＮＧ現貨九月三十日也飆上三十四點四七美元的歷史高價，比去年同期暴漲百分之五百以上。

路透社：庫存量不足過冬 中企蝕本價搶購天然氣

中澳貿易緊張升級 傳中國劍指澳洲液化天然氣

責任編輯：袁瑋婧

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