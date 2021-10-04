【神州快訊】國產自主排痰型呼吸機亮相珠海航展

第13屆中國國際航空航天博覽會日前在珠海國際航展中心舉辦。北京世紀壇醫院與航天長峰聯合研製的，帶有自主排痰模式的Athena8500重症呼吸機等高端醫療產品首次亮相航展，展示了中國航天科技在服務民生的優秀成果，展現了航天央企與北京市屬三甲醫院在高端醫療裝備與醫療信息化產品領域的技術實力。

展會上，北京世紀壇醫院新生兒科王天成主任、航天長峰副總裁郭會明等人，向來賓介紹了Athena8500呼吸機和伊洛亨排痰呼吸模式的研製情況。雙方研發人員運用常頻正壓通氣使肺泡和小氣道內粘液起泡、運移的泡沫驅動原理，在常頻正壓模式的基礎上疊加高頻震盪波形，使小氣道纖毛發生共振，並鬆動氣道壁與粘液的附着，產生具備自主排痰功能的伊洛亨排痰呼吸模式。該模式首先應用在Athena8500重症呼吸機上，作為新冠肺炎重要防疫物資，這是一款具有自主知識產權的高端ICU級呼吸機，具備完善的通氣模式、完整的呼吸參數監測以及優秀的人機同步功能，可以滿足各類危重症加護病房、急診或普通病房需求，為患者提供優秀的呼吸支持。此外，還具備成人、兒童及新生兒的自主排痰功能，在成人COPD、ARDS，兒童重症肺炎及新生兒救治方面具備強大功能。

（資料由主辦方提供）