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拜登對華略變務實 中美氣變合作有得傾？

國情動向 12:44 2021/10/04

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拜登對華略變務實 中美氣變合作有得傾？

「山重水複疑無路，柳暗花明又一村。」中美關係近日難得出現務實一面，美國拜登政府圍堵遏制中國大戰略雖然未變，但其對華「競爭、合作、對抗」政策組成比重似乎有所微調，「合作」變得相對突出一點，使得中美關係整體稍趨實事求是，能夠做的首先做。

中美元首9月通電，同意為中美關係向前發展創造條件。拜登其後在聯合國大會表示不求「新冷戰」；美國也放棄引渡孟晚舟，讓軟禁近3年的華為副董事長重獲自由。

此舉拔掉了中美之間一根刺。儘管還有多根刺，美方也可謂朝滿足中方「兩份清單」（糾正錯誤對華政策和言行清單、中方關切重點個案清單）訴求邁出一步，並做到了此前拜登氣候特使克里訪華時，中方要求的「為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍」。

氣候變化關乎全人類命運；中美作為最大兩個碳排放國，就此聯手是中美潛在合作最顯而易見，也最逼在眉睫的一個方面。國家主席習近平同拜登通電時談到氣候變化，表明中方積極主動承擔相符自身國情的國際責任。習近平在聯合國大會上宣佈，中國不再新建境外煤電項目，並重申力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和目標。

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中美皆有應對氣候變化意願，但策略和側重點素有微妙不同。美國等不少發達國人均碳排放量遠超中國；發達國也透過進口產品、減少生產，把不少隱含碳排放換轉成發展中國家的排放統計；發達國自工業革命後更先排放先富起來，亦應負起歷史責任。故中方一直主張，應對氣候變化須堅持共同但有區別責任原則。

美國與西方則把焦點放到中國龐大燃煤需求，也對中國碳中和目標比西方晚10年有意見。中方則強調，發達國從工業化到碳達峰，普遍用了一兩百年時間，而中國由改革開放到碳達峰，只計劃用50多年；從碳達峰到碳中和，歐盟擬用71年，美國43年，日本37年，而中國給自己定的目標只是30年。

行動勝於言語；中國現在一邊力爭尋求打造公平、有效的國際應對氣候變化體系，另一邊在自身力所能及、力所能控的範疇，也更明顯地行動起來。這除了對外停止援建煤電項目，還對內加強落實「能耗雙控」，努力要本國能源消耗強度、能源消費總量雙雙受控。

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眼前，中國遇上的節能減排挑戰不小，但也不失為更好推動經濟綠色轉型、實現可持續發展的機會。

中國其實早有節能政策目標，惟各地方政府執行起來卻存在落差。尤其是今年上半年經濟從疫情復甦勢頭特別強勁，工廠紛紛擴張產能，導致能源消耗大增。一些地區更把2030年碳達峰目標，理解成現在是「攀高峰」時機，推行高耗能和高排放項目。國家發改委8月發出上半年各地區能耗雙控目標完成情況睛雨表，顯示9省能耗強度不跌反升，能源消費總量控制方面亦有9省呈一級預警。

多地隨後察覺到第四季快要到來，而今年能耗雙控目標仍然遙遠，加上內地電價與煤價之間存在矛盾，電廠因為煤價過高而發電意欲下降，種種因素聯動，結果出現了近日一些地區一刀切「拉閘限電」，要求高能耗工廠停產，增加了經濟放緩壓力，同時影響了民眾日常生活的風波。

限電風波背後折射出，中國發展和經濟增長仍然相當依賴燃煤發電的問題......（中略）......中國要真正走上生態優先、綠色低碳的發展道路，除了......（中略）......中國近日舉動可說已展示了非常大的決心；克里有意短期內再次訪華，而11月聯合國氣候大會也快要到來，拜登政府會否......

（節錄）

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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