▲ 北京學區房「入秋轉涼」降價400萬仍無人問津

隨著北京學區內教育均衡化水平的加速推進，教育「雙減」新規陸續出台，市內「名校」的概念漸趨淡化，「學區房」的熱度也隨之降溫。據《第一財經》報導，北京學區房7月以來逐漸「轉涼」，有頂級學區降價400萬元（人民幣，下同）仍無人問津。當地地產經紀直言，學區房的光環正轉趨暗淡。

報導指，位於海淀萬柳的蜂鳥家園小區，因「百分百」對口市內「名校」中關村第三小學，素來被視為海淀二手房價的「天花板」。今年上半年，該小區曾創下「半年套均漲幅約300萬元」的紀錄，更一度「無房可售」；但踏入7月之後，小區掛售房源單價從高位回落。

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區內一名地產經紀表示，這一輪跌幅大致與去年下半年以來的漲幅相當，「但從總體上來看，房價跌回1年前水平。」

他續指，以相同戶型的房源為例，去年下半年以來，其掛售房源單價升至每平方米14萬至15萬元；今年農曆新年前後，該類房源單價跳漲至逾17萬元，並在3、4月份再度跳漲，每平方米達19萬至20萬元的高點。但與高點相比，如今該房源價值縮水約400萬元。相關房源價格由升轉降，反映出北京家長的心態正在轉變，對頂級學區房的價值產生動搖。

房屋經紀稱，9月份以來，掛售房源雖較8月有所增多，但業主心理價難以繼續下探，買家預期亦上不來，疊加明年入學政策尚不明朗等因素下，至9月第三周，成交量不到5套，較3月同期成交36套，減少約8成。

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相關情況亦並非孤例，7月初，伴隨北京幼升小入學政策調整，海淀、西城等多區積極落實多校劃片的入學政策。西城德勝、月壇，海淀萬柳等熱門片區學區房的掛牌價、成交量，自該月以來便迅速下降。西城區鏈家某地產經紀透露，德勝片區二手房8月成交量減近五成，房價跌近10%。

安居客研究院北部分院首席分析師李震表示，當前北京學區房市場正在帶頭「擠泡沫」，「新老劃斷」、「多校劃片」、「教師輪崗」等教改政策有效抑制去年下半年以來北京學區房市場需求、價格集中過熱的現象。

不過他亦指出，有關政策只是解決優質資源的再分配問題，未解決實質性的資源增量。由於優質教育資源有限且集中於東城、西城和海淀，故房子與學區仍很難完全脫鉤。他認為，泡沫去除後，北京優質學區的房價會維持在一定高位。

責任編輯：易燕丹

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