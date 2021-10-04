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戴琪將和劉鶴會談 促中國履行貿易協議（第二版）

經濟脈搏 22:36 2021/10/04

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美國貿易代表戴琪今晚10時發表演講，公布拜登政府的美中貿易關係戰略。戴琪提及，美方的嚴重關切沒有在美中第一階段貿易協議中解決，將與中國副總理劉鶴進行對話，檢視貿易協議執行成果，並要求中國兌現承諾，下一步將採取哪些舉措將取決於談判進展。美國將探索「新工具」，以捍衛美國的經濟利益。

路透社引述美國官員並指，美方不會就中國的補貼和其他結構性問題尋求第二階段談判。

（第二版更新戴琪演講內容）

戴琪（Katherine Tai）美國東部時間上午10點（本港時間晚上10點）在位於華盛頓的智庫「戰略研究中心」（Center for Strategic Studies）發表演講，概述拜登政府的中國貿易戰略。

戴琪重申中國不公平的貿易行為，傷害美國勞工與產業，指美中貿易關係當前的狀態，不利於美國勞工、企業、農場主與製造業者。

戴琪不排除使用任何貿易工具 包括實施新關稅

她表示，美國貿易代表辦公室將根據四個做法，重新調整對華貿易政策。第一，重新評估美中第一階段貿易協議，並強調中國必須遵守其承諾。有美國官員表示，為了使中國遵守協議，戴琪將不排除使用任何貿易工具，包括實施新關稅。

第二，將開始針對性的關稅排除流程，同時也不排除未來可能增加額外關稅排除。不過一位資深官員表示，已經施加的對中國商品關稅，目前不會馬上撤銷。

第三，戴琪將與中國副總理劉鶴舉行線上會議，討論首階段貿易協議執行情況及中國的工業政策等，並重申美國將動用所有工具，來對抗國家制定的產業政策。

第四，戴琪強調，美國將與盟友一起打造一個公平並健康競爭的國際貿易體系，而美國與中國的貿易關係需要「靈活且敏捷」（flexible and agile），拜登政府對中國的貿易政策，將隨中國對美國作為的反應而隨時調整。

根據中美第一階段協議，中國同意兩年內增加採購2000億美元的美國農業及工業產品、能源及服務。但彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩 （Chad Bown）估計，新冠疫情嚴重衝擊中國對美採購，截至8月購買規模僅約為目標水準的62%。

美不尋求第二階段談判 稱「中國根本不會改變」

被問及是否尋求與中國展開第二階段貿易協議談判，處理尚未被觸及的結構性問題，路透社引述美國官員表示，美國知道中國現階段不可能做出有意義改革，因此會專注在第一階段協議。

官員表示，拜登政府正在尋求對技術、教育和更強大的供應鏈的投資，以提高美國對中國的競爭力，並將繼續與其他主要民主國家合作應對中國的「非市場」行為。

關於中美經貿關係，中國商務部新聞發言人束珏婷9月30日表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方經貿往來與合作符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於整個世界。希望雙方共同努力，為雙邊經貿關係健康穩定發展創造條件。雙方經貿團隊一直保持着正常溝通，如有進一步消息，將及時發布。

對於中方對近期中美兩國貿易是否有新的考慮，束珏婷當時表示，中方始終認為，加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟復甦。在當前全球通脹壓力加大的形勢下，關稅給兩國企業和消費者造成很大壓力和損失。

責任編輯：蒯宇澄

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