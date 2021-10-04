【十一國慶】多地景區客流達峰值 三星堆、莫高窟門票售罄

內地國慶七天長假過半，旅遊市場火爆，多個景區出現客流量暴漲的情況。今日（4日）早上九點半，四川三星堆博物館就宣佈當日門票售罄。敦煌莫高窟也發佈公告稱，14日門票已達到銷售限額停止發售，遊客量達到最大客流，意味著當日遊客量已達到最大客流。

按文化和旅遊部得防疫要求，各景區要嚴格執行預約制及限流，避免景點過份擁擠。四川三星堆博物館已連續兩日，不到早上十點當日門票已售罄。據三星博物館官網通知，國慶節期間客流量最大承載量為20000人/天，若當日超過遊客最大承載量，將限流停止入館。

據澎湃新聞報道，莫高窟官網顯示，10月5日、6日莫高窟旺季正常票已售罄，僅剩部分應急票。按官方要求，莫高窟實行實名制網路預約分時參觀制度，並執行莫高窟單日遊客接待承載量，即6000張/日。敦煌研究院結合文物保護及遊客參觀需求適時啟動應急參觀模式應對超大客流，應急門票執行單日限額發售制度，即12000張/日。

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景區呼籲遊客暫緩前往

另外多個景區發佈預警，提醒遊客錯峰出行。位於山東泰安的泰山風景區1日晚10點多發布消息，稱10月1日16時至10月2日5時的門票預約數量已經達到岱頂最大瞬時承載量（1.9萬人）的臨界值。之後泰山多次暫停售票。據央視網，國慶假日景區單日最大承載量為8.55萬人、景區瞬時最大承載量為5.25萬人、岱頂最大瞬時承載量為1.9萬人、岱廟景區單日最大承載量為3萬人。

10月2日下午1點20分，九寨溝景區當日41000張門票正式全部售罄，景區接待遊客人數達到最大承載量。位於浙江省杭州的良渚古城遺址公園、瑤山遺址公園也在3日中午12點半緊急發佈預警，宣佈今日預約量已達上限。

責任編輯：袁瑋婧

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