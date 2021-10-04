▲ 騰訊視頻、愛奇藝及優酷宣佈 取消劇集「超前點播」服務

內地三大影視平台騰訊視頻、愛奇藝、優酷，今（4日）相繼宣佈取消劇集「超前點播」服務。

愛奇藝VIP會員官方微博宣佈，從今天起愛奇藝正式取消劇集超前點播，同時取消會員可見的內容宣傳貼片。隨後，騰訊視頻VIP會員官微發聲明，稱取消劇集超前點播，並停止超前點播內容更新。不久後，優酷視頻方面跟進，宣佈即日起取消劇集超前點播服務。

對於這一最新舉措，消費者多數「樂見其成」，認為此舉可以讓「會員」發揮其應有的作用，從此可以更快樂地「煲劇」。

而在愛奇藝率先取消超前點播後，其行政總裁龔宇亦公開表示：「不斷提升會員消費體驗和滿意度是我們長期努力的目標，哪怕短期收益受損。」

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所謂劇集「超前點播」，是某些網絡影視平台推出的一項增值服務，在會員的基礎上再付費，以提前解鎖劇集內容。對部分用戶來說，願意多花一點額外支出，便可以提早收看多幾集；對於視頻網站企業來說，則可以得到更多收入，加速變現。

據《澎湃新聞》報導，相關服務最早可追溯到2019年的熱播劇集《慶餘年》。當時騰訊視頻和愛奇藝，不約而同推出超前點播政策，只需在會員基礎上再付費50元（人民幣，下同），便可提前解鎖6集內容。

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此後，超前點播成了影音網站的「慣用策略」。有熱播劇集時，會員可用大約每集3元的價格點播新集數，如果一位觀眾希望提前看到劇集的大結局，需要額外付出大概15元至30元的費用。

不過，超前點播服務自出現以來，便爭議不斷，更有用戶為此將影視平台訴諸法院。中國消費者協會亦曾刊文表示，網絡影視平台VIP會員服務和超前點播機制，引起不少消費者對平台滿含「套路」的操作表示質疑和不滿。超前點播應重自願，逐集限制要取消，希望各視頻平台經營者認真自查，主動整改，少一些套路、多一些真誠。

責任編輯：易燕丹

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