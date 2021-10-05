美促北京停止對台施壓 華春瑩：輪不到美國說三道四

台海局勢持續升溫，解放軍機進入台灣西南空域的數量近日頻創新高。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一（4日）批評，北京的做法破壞穩定，可能導致風險誤判，破壞地區和平與穩定，已公開及私下表達擔憂。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）則再強烈敦促北京停止對台灣的施壓脅迫。

普賴斯前一日也曾發聲明，表示關注北京的軍事挑釁活動，促北京對台灣的軍事、外交和經濟壓力和脅迫。在北京，外交部發言人華春瑩周一回應稱，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四，促美糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，以實際行動維護而不是破壞台海和平穩定。

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華春瑩指出，美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。

她指，一段時間來，美方在售台武器、加強美台官方軍事聯繫等方面消極動作不斷，包括出台7.5億美元售台武器計劃，美軍機降落台島，軍艦頻頻過航台海等，批評這些挑釁行動損害中美關係，破壞地區和平穩定，中方堅決反對並採取必要應對措施。

她強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西。她又重申，搞「台獨」是死路一條。中方將採取一切必要措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。中方捍衛國家主權和領土完整的決心與意志堅定不移。

蘇貞昌：唯有自助才有人助

據台灣的國防部統計，解放軍過去4天共派149架軍機到台灣西南空域，其中周一錄得56架，創去年9月統計以來最多的一次。

台灣的行政院長蘇貞昌周二表示，一定要增強自己、團結一起，想要併吞台灣的國家才不敢輕易動武，唯有自助、才有人助。

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責任編輯：林佩怡

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