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中國限電影響全球 英國商家：我們對中國的依賴程度難以置信

經濟脈搏 11:03 2021/10/05

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內地此輪限電不僅影響經濟復甦，全球供應鏈亦受波及；在電荒可能推高原材料和主要部件的價格下，全球通脹壓力或會加劇。有英國商家表示，對中國的依賴程度令人難以置信。

中國限電波及全球供應鏈

據《華爾街日報》報道，總部位於美國俄克拉何馬Simple Modern的聯席創始人兼首席執行官Mike Beckham稱，「這將產生連鎖反應，」「當我們開始理解這件事的影響時，我們意識到這有可能比我們在商業生涯中看到的任何事情都大。」該公司生產保溫水瓶和背包等產品。

Beckham一家位於浙江衢州的主要供應商上周接到當地政府通知，每周只能運營四天，而且還必須遵守用電上限，此規定會使其工廠產能減少約三分一。

除了此輪電力短缺外，其他不利因素還包括持續的航運瓶頸，入境中國也受到嚴格限制，中國的營商環境變得越來越不可預測，這些都已促使Beckham開始評估把部分生產活動遷回美國的可行性。

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此外，中國的電荒也有可能推高原材料和主要部件的價格。

野村控股首席中國經濟學家陸挺在周一給客戶的一份報告中寫道：「全球市場將感受到從紡織品、玩具到機器零部件供應短缺的壓力。」他補充說，由此產生的供應衝擊將可能進一步推高全球通脹，尤其是在美國等發達市場。Beckham預計，零售商需求保持旺盛的情況下，明年春季美國許多產品的零售價漲幅可能會高達15%。

此輪限電或加劇全球通脹壓力

總部位於英格蘭的Cre8tive Brand Ideas Ltd.董事總經理Steve Cooke表示，所依賴的供應商有80%的產品採購自中國。該公司是一家品牌包、服裝、筆、計算機配件等促銷商品的分銷商。

Steve Cooke表示，今年以來，不斷上漲的運費以及供應鏈瓶頸已經推高了他的成本，並導致他向客戶交貨的時間延長。隨著電荒拖累生產，他預計這些壓力將加劇。他說：「我們如此依賴中國，已經到了令人難以置信的程度。」

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過去一周，多家銀行將中國今年的經濟增長預期從此前的8.5%左右下調至8%，甚至更低，稱電力短缺是增長面臨的另一個威脅。不過，許多經濟學家預測，明年將舉行五年一度的中國共產黨全國代表大會，中國政府將放鬆貨幣政策以穩定經濟。

責任編輯：尹航

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