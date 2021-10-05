【中美貿易戰】美農業部長：拜登將就採購缺口向華施壓

中美貿易緊張持續，在美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示將就中國未能履行貿易協議承諾進行「坦率」會談之際，外電報道，美國農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）表示，拜登政府將就50億美元農產品缺口，向中國施壓。

彭博報道，維爾薩克在記者電話會上表示，拜登政府將在貿易會談中，敦促中國兌現57項結構性貿易壁壘相關承諾中的7項，包括對美國農產品生物技術特徵簡化審批流程，提高審批速度。

50億農產品採購未實現

他指出，根據協議，中國同意解決57項針對美國農產品出口的非關稅貿易壁壘，重點是衛生和植物檢疫問題。如果中國兌現加快和簡化批准生物技術特徵的承諾，將為美國農民帶來「貿易機會」。

他表示，美國將強烈敦促中國人履行第一階段貿易協議承諾的責任。他還表示，根據中國在協議中承諾的購買金額，仍有大約50億美元沒有實現，「我認為這很重要」。

戴琪將和劉鶴會談 促中國履行貿易協議（第二版）

消息指戴琪將宣佈中國未遵守第一階段貿易協定

戴琪周一（4日）在智庫戰略與國際研究中心（CSIS）表示，將尋求與中國副總理劉鶴在未來幾天會晤，檢討中國未能遵守第一階段貿易協議的情況，包括未足額購買美國商品。

據去年達成的中美第一階段貿易協議，中國同意兩年內在2017年的基礎上增加購買2,000億美元的美國農產品和製成品、能源和服務，但根據彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown的估計，迄今只完成了目標的62%。

中方曾表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，打貿易戰只會帶來雙輸。希望美方切實尊重市場經濟原則和國際經貿規則，同中方一道努力，推動中美經貿關係健康穩定發展。

責任編輯：林佩怡

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