中美聯合國交鋒 中方：美國炮製世紀謊言

10月4日，第76屆聯合國大會第三 委員會 繼續舉行一般性辯論，針對美國、德國等就涉疆、涉港、涉藏問題發表人權有關言論，中國常駐聯合國代表張軍發言反駁，斥所謂新疆存在「種族滅絕」是美國上屆政府惡意炮製的「世紀謊言」，強調中方堅決反對個別國家濫用聯合國平台蓄意挑起對抗，藉人權問題干涉中國內政，正告美國趁早收起傲慢與偏見，不要在錯誤的道路上越走越遠，更不要知錯不改、錯上加錯。

中美再度在聯合國展開交鋒，據環球網，張軍表示，美國出於政治動機編織罪名，製造謊言，對中國進行無理指責，強調美方說法毫無依據，根本目的是搞亂中國，阻撓中國的發展。

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張軍稱「美國動輒以民主和人權捍衛者自居，事實上卻是民主和人權的最大破壞者」。他表示，國際社會真正需要關注的恰恰是美國的人權狀況。美國選擇性地忽視印第安人血淚史、黑人奴隸剝削史，企圖將黑暗的過去埋葬在歷史當中。在美國，白人至上、歧視非裔、仇恨亞裔、伊斯蘭恐懼症等極端思潮氾濫不止，釀成數不勝數的悲劇。美國政府消極抗疫，眼睜睜看著70萬國民死於新冠肺炎疫情，還大搞疫情政治化、污名化，企圖轉移國內矛盾，拖累全球抗疫合作。

報道指出，當天會議上支持中方立場的包括厄立特里亞、圭亞那、科特迪瓦、烏拉圭、納米比亞、津巴布韋、老撾等國家，古巴、敘利亞、白俄羅斯、埃塞俄比亞、北韓等發言對美無理指責表達強烈不滿，堅決反對借人權問題干涉內政。

責任編輯：袁瑋婧

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