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華為支付試水 對撼支付寶、微信?

社會熱點 12:38 2021/10/05

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華為支付試水 對撼支付寶、微信?

內地電訊設備製造商華為，通過收購拿下第三方支付牌照，向幾乎二分天下的支付寶、微信支付發起挑戰。近日就有消息稱，華為支付已出現試水溫跡象，用戶可在「華為開發者大會2021」上，透過相關功能購買大會門票。

據《中國證券報》報導，華為開發者大會2021（Together）的活動時間為9月24日至10月10日。活動期間，用戶可通過「華為錢包」掃碼購買門票。只要在「華為應用內支付收銀台」選擇「華為支付」，用已支持的銀行卡購票，單筆訂單金額滿200元，即可享受立減50元優惠。

據悉，活動僅支持華為錢包9.0.14.311及以上版本、HMS Core 6.1.0及以上版本。

不過，目前在「華為錢包」的應用場景內購買商品，還沒有「華為支付」這項選擇。意味著，這次華為開發者大會的門票銷售，或是支付功能的一次試水。

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在此之前，華為於今年3月，透過收購深圳市訊聯智付網絡有限公司，獲得支付牌照。華為當時回應稱，望通過此次收購，給消費者提供更豐富的數位生活服務，為消費者打造更安全、更便捷的全場景智慧體驗。

《聯合報》報導指，過去華為已在各裝置內大力推廣「華為錢包」（HUAWEI Pay），但實際上是走中國銀聯的支付管道，仍須繳納「過路費」；而華為支付是華為自主的支付管道，無須向任何平台繳納過路費，地位等同支付寶、微信支付。

對於華為此次跨足支付領域，業內人士分析，目標不一定是與支付寶、微信支付兩大巨頭競爭，更可能是為完善自身鴻蒙系統商業體系的建設，就相當於蘋果公司的Apple Pay。按照華為官方計畫，鴻濛系統到2021年底，會覆蓋2到3億台智慧型手機，為華為支付提供用戶基礎。

支付寶、微信支付仍佔市場主導地位

在內地市場上，移動支付已然是消費者使用的重要支付方式之一，並吸引著手機廠商入局。中金公司研報顯示，2020年有74%的用户，每天都使用移動支付。移動支付的小額支付特徵日益顯著，單筆支付金額在100元以下的佔比38.4%。

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目前內地有兩大移動支付巨頭：一個是阿里巴巴體系的支付寶，另一個是騰訊的微信支付。國泰君安分析稱，現時內地第三方移動支付市場中，已形成支付寶及微信支付佔據主要市場份額的格局。兩者份額共計約94%，其中支付寶市場份額在55%左右，而微信支付市場份額基本在39%。

至於其他具有第三方支付牌照的網路巨頭還包括，網易、蘇寧、京東、百度、新浪、美團、唯品會等，拼多多亦已間接通過收購方式獲得牌照。

但近年來，內地當局不只推動數位化人民幣，更以「反壟斷」、「金融監管」為名，推動移動支付平台整改。支付寶和微信支付近日則邁出開放的步伐，相繼與中國銀聯推出的雲閃付互聯互通，其中支付寶更向銀聯雲閃付開放線上場景，首批覆蓋85%淘寶商家。

責任編輯：易燕丹

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