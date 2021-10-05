  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (三) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬來西亞召見中國大使 抗議華船隻進經濟海域

社會熱點 14:41 2021/10/05

分享：

馬來西亞周一（4日）召見中國駐吉隆坡大使歐陽玉靖，抗議中方船隻進入大馬經濟海域，並重申南海爭議必須以和平方式解決。

馬來西亞外交部發聲明指，有關中國船隻包括一艘勘探船，駛進沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）對開馬來西亞專屬經濟海域，有違國際法。

聲明又指，南海問題複雜且涉及各國間的關係，強調國家利益是馬來西亞確立南海立場及行動方針的重要考量；另重申，南海爭議必須在符合聯合國《聯合國海洋法公約》下，以和平、有建設性的方式解決。

不過，聲明未有交代事件涉及多少艘船隻及何時發生。有傳媒上周報道，一艘中國勘探船在沙巴附近海域，駛近一艘大馬國家石油公司船隻。去年亦曾有中國勘探船駛入馬來西亞經濟海域，與大馬船隻對峙一個月。 當時大馬國家石油公司正在勘探石油及天然氣，而中方亦指勘探船是進行正常活動。

今年6月，馬來西亞曾指控多架中國軍機進入該國空域。中國外交部回應稱，這是中國空軍在南沙南部海域例行訓練活動，不針對任何國家，而訓練期間，中國空軍嚴格遵守國際法規定，沒有進入他國領空。中方已就此與馬方進行溝通。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



 

 

相關文章

馬來西亞指16中國軍機迫近空域 使館否認：僅例行訓練
2021/06/02
馬來西亞指16中國軍機迫近空域 使館否認：僅例行訓練

你可能感興趣

馬來西亞指16中國軍機迫近空域 使館否認：僅例行訓練
11:44 2021/06/02
馬來西亞指16中國軍機迫近空域 使館否認：僅例行訓練
南中國海 外交 沙巴 馬來西亞 中國

上一篇文章

【中美角力】楊潔篪據報將晤美國安顧問沙利文 商習拜會可能性

下一篇文章

農村大齡男青年擇偶難 湖南湘陰出招鼓勵女青年留家鄉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】楊潔篪據報將晤美國安顧問沙利文 商習拜會可能性
【中美角力】楊潔篪據報將晤美國安顧問沙利文 商習拜會可能性
主題房一晚2800元卻不刷馬桶不洗杯？北京環球影城酒店啟動調查（有片）
主題房一晚2800元卻不刷馬桶不洗杯？北京環球影城酒店啟動調查（有片）
【教育雙減】深圳關停919間校外培訓機構 讓學生快樂過國慶假
【教育雙減】深圳關停919間校外培訓機構 讓學生快樂過國慶假
浙江麗水首現「鸚鵡熱」傳染病 7人感染1人死亡
浙江麗水首現「鸚鵡熱」傳染病 7人感染1人死亡
華為支付試水 對撼支付寶、微信?
華為支付試水 對撼支付寶、微信?
【十一國慶】泰山山頂半夜降溫 遊客紛躲廁所取暖等日出（多圖）
【十一國慶】泰山山頂半夜降溫 遊客紛躲廁所取暖等日出（多圖）