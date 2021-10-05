馬來西亞召見中國大使 抗議華船隻進經濟海域

馬來西亞周一（4日）召見中國駐吉隆坡大使歐陽玉靖，抗議中方船隻進入大馬經濟海域，並重申南海爭議必須以和平方式解決。

馬來西亞外交部發聲明指，有關中國船隻包括一艘勘探船，駛進沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）對開馬來西亞專屬經濟海域，有違國際法。

聲明又指，南海問題複雜且涉及各國間的關係，強調國家利益是馬來西亞確立南海立場及行動方針的重要考量；另重申，南海爭議必須在符合聯合國《聯合國海洋法公約》下，以和平、有建設性的方式解決。

不過，聲明未有交代事件涉及多少艘船隻及何時發生。有傳媒上周報道，一艘中國勘探船在沙巴附近海域，駛近一艘大馬國家石油公司船隻。去年亦曾有中國勘探船駛入馬來西亞經濟海域，與大馬船隻對峙一個月。 當時大馬國家石油公司正在勘探石油及天然氣，而中方亦指勘探船是進行正常活動。

今年6月，馬來西亞曾指控多架中國軍機進入該國空域。中國外交部回應稱， 這是中國空軍在南沙南部海域例行訓練活動，不針對任何國家，而 訓練期間，中國空軍嚴格遵守國際法規定，沒有進入他國領空。 中方已就此與馬方進行溝通。

責任編輯：易燕丹

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